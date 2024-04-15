РФ 400 разів вдарила по Запорізькій області, на Херсонщині поранено три людини: як минула ніч в регіонах

Протягом доби 14 квітня та ночі 15 квітня російська армія продовжувала атаки на цивільну інфраструктуру низки областей України, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Впродовж доби окупанти 400 разів били по Запорізькій області

Одна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Василівського району. Одного чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Війська РФ здійснили 1 авіаційний удар по Малій Токмачці, повідомили в ОВА.

144 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 240 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

На Харківщині під обстрілами були 15 населених пунктів

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Лиман, Івашки, Шестакове та ін. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Слатине, Вовчанськ, Купʼянськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У с. Кругляківка Куп'янського району відбувся обстріл УМПБ – Д30. Пошкоджено 1 житловий будинок, автомобіль. У с. Слатине внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватне підприємство. Також пошкоджено скління 12 вікон багатоквартирного житлового будинку та вибито вікна у приватному житловому будинку. Постраждала 51-річна жінка.

У Богодухівському районі в с. Івашки внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, 1 господарча споруда. У Чугуївському р-ні в с. Мартове 64-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. У с. Мала Вовча Чугуївського району внаслідок скидання боєприпасів з дрона загинула 57-річна жінка.

На Херсонщині поранено три людини

Минулої доби противник обстрілював Кізомис, Велетенське, Білозерку, Понятівку, Садове, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Одрадокам'янку, Козацьке та місто Херсон, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогони. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Агресор продовжував атаки на Нікопольщину

По райцентру та Червоногригорівській громаді вдарив дронами. Мирівську громаду обстріляв з важкої артилерії. Понівечений приватний будинок. Мешканці неушкоджені, повідомляють в ОВА.

Вибух пролунав і в Дніпровському районі. Ворог вгатив по інфраструктурному об'єкту. Люди цілі. Наслідки уточнюються.

У Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, поранена через падіння уламків ракети напередодні. Таким чином, загалом постраждалих в області – 13. Серед них одна дитина.

У Миколаївській області була атака дроном

Учора, 14 квітня, об 11:56 ворог спрямував БпЛА типу "Ланцет", а об 11:57 дрон-камікадзе типу FPV по території Куцурубської громади. Постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Віталій Кім. Тричі артилерійські обстріли фіксувалися території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

На Сумщині – 17 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів, повідомили в ОВА.

Обстрілів зазнали Великописарівська (росіяни скинули на територію громади 11 мін), Шалигинська та Свеська (5 вибухів) громади.

На Донеччині є загиблі

За 14 квітня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Очеретиному. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення, інформують в ОВА.