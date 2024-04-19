РФ атаковала Украину 22 ракетами и дронами: какая ситуация в регионах

В ночь на 19 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА. Всего враг применил 36 средств воздушного нападения – 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников.

В результате противовоздушного боя уничтожены 29 воздушных целей: все беспилотники и 15 ракет, сообщили в воздушных силах.

В Харьковской области под обстрелами находились 20 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные удары врага получили более 20 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Казачья Лопань, Гатище и др. Авиационные обстрелы подверглись Волчанск, Стрелку, Борову, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. В Волчанске в результате обстрела загорелось двухэтажное многоквартирное здание, крыша двухэтажного дома и хозяйственное сооружение, конструктивные элементы купола здания религиозной организации Святых Жен Мироносиц Изюмской Епархии УПЦ, крыша двухэтажного здания кафе.

Также в результате обстрела повреждены 8 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Обломочные ранения получил 52-летний мужчина.

В Харьковском районе в селе Сороковка в результате обстрела С-300 поврежден частично дом культуры и магазин. Пострадал 45-летний гражданский мужчина.

Оккупанты 442 раза били по Запорожской области

В течение суток оккупанты 442 раза били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов, сообщили в ОВА.

Враг нанес ракетный удар по Запорожскому району. Управляемыми авиационными бомбами ударил по Малой Токмачке и Роботиному. 142 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.

6 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Левадное и Роботино. 291 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Вербового, Роботиного, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного. Зафиксировано 16 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области повреждено 5 многоэтажек

В минувшие сутки противник обстреливал Антоновку, Инженерное, Садовое, Белозерку, Понятовку, Ивановку, Берислав, Качкаровку, Змиевку, Милово, Михайловку, Одрадокаменку, Тягинку, Львове, Путевой и город Херсон, рассказал председатель ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 5 многоэтажек и 8 частных домов. Были зафиксированы попадания в медицинское учреждение, админздание, теплопровод и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

Николаевская область

Вчера, 18 апреля, в 10:05 враг ударил БпЛА типа "Ланцет" по Куцурубской общине. Зафиксировано попадание по хозяйственной постройке, сообщил председатель ОВА Виталий Ким. Также вчера, 18 апреля, в 12:15 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.

Днепро: 8 погибших

Напомним, в ночь на 19 апреля российские террористы совершили массированную ракетную атаку на город Днепр и область. В городе 2 погибших и 16 раненых. В Синельниковском районе повреждено более десятка частных домов. Погибли 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще 2 человека травмированы.