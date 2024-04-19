РФ атакувала Україну 22 ракетами та дронами: яка ситуація в регіонах

У ніч на 19 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей: всі безпілотники та 15 ракет, повідомили у Повітряних силах.

На Харківщині під обстрілами перебували 20 населених пунктів

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Козача Лопань, Гатище та ін. Авіаційних обстрілів зазнали Вовчанськ, Стрілеча, Борова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. У Вовчанську внаслідок обстрілу загорілася двоповерховий багатоквартирний будинок, дах двоповерхового будинку та господарча споруда, конструктивні елементи куполу будівлі релігійної організації Святих Жон Мироносиць Ізюмської Епархії УПЦ, дах двоповерхової будівлі кафе.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Уламкові поранення дістав 52-річний чоловік.

У Харківському районі в селі Сороківка внаслідок обстрілу С-300 пошкоджено частково будинок культури та магазин. Постраждав 45-річний цивільний чоловік.

Окупанти 442 рази били по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 442 рази били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомили в ОВА.

Ворог завдав ракетного удару по Запорізькому району. Керованими авіаційними бомбами вдарив по Малій Токмачці та Роботиному. 142 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне та Роботине. 291 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Вербового, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Зафіксовано 16 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині пошкоджено 5 багатоповерхівок

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Садове, Білозерку, Понятівку, Іванівку, Берислав, Качкарівку, Зміївку, Милове, Михайлівку, Одрадокам'янку, Тягинку, Львове, Шляхове та місто Херсон, розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в медичний заклад, адмінбудівлю, теплопровід та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

Миколаївська область

Учора, 18 квітня, о 10:05 ворог вдарив БпЛА типу "Ланцет" по Куцурубській громаді. Зафіксовано влучання по господарчій споруді, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Також учора, 18 квітня, о 12:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Дніпро: 8 загиблих

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на місто Дніпро та область. У місті 2 загиблих та 16 поранених. У Синельниківсьому районі пошкоджено більше десятка приватних будинків. Загинуло 6 осіб, серед яких діти 6 та 8 років. Ще 2 людей травмовано.