РФ атаковала Украину дронами и ракетами: как прошла ночь в регионах

В ночь на 6 марта российские оккупационные войска атаковали Украину 5 зенитными управляемыми ракетами С-300 и 42 ударными беспилотниками типа "Shahed" по четырем направлениям, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате боевой работы сбито 38 "шахидов" в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.

Всего из разных видов вооружения - минометы, артиллерия, танки, РСЗО, ЗРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 116 населенных пунктов и 116 объектов инфраструктуры.

В Сумах всю ночь ликвидировали последствия вражеской атаки

Ночью 6 марта россияне атаковали жилые кварталы города Сумы беспилотниками. В результате занялся пожар в трех квартирах на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, сообщают в ГСЧС.

По другому адресу в результате удара повреждения разной степени получили жилые дома и легковые автомобили.

В Харьковской области под обстрелами находились 20 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины: Западное, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Кисловка, Митрофановка, сообщает глава области Олег Синегубов.

В с. Куриловка Купянского района в результате вражеских обстрелов погибла 58-летняя женщина.

В с. Мартово Чугуевского района произошла атака семью БПЛА, часть – сбили силы ПВО. Зафиксированы попадания в здание учебного заведения. Пострадавших нет.

Также россияне атаковали Первомайское Изюмского района, повреждены здания учебного заведения. Позже был обстрелян Волчанск. В результате обстрела горел частный дом.

В Херсонской области 2 человека получили ранения

За прошедшие сутки противник обстреливал Золотую Балку, Садовое, Чернобаевку, Белозерку, Михайловку, Одрадокаменку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антоновку, Приднепровское, Янтарное, Днепровское, Кизомис, Благовещенское, Широкую Балку, Токаревку, Токаревку сообщил глава области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 10 многоэтажек и 11 частных домов. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

В Херсоне в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, музей, центр творчества и автомобили. Также были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру и территорию парка.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в газопровод, пункт несокрушимости и гаражное помещение, а также территорию аэропорта.

Днепропетровская область: трижды атаковали Никопольщину

Трижды с вечера захватчики атаковали Никопольщину. Сначала по райцентру попали дронами-камикадзе. Затем Марганецкую общину обстреляли из тяжелой артиллерии. Повреждена линия электропередач. Люди не пострадали. В полночь украинские защитники сбили над Днепровским районом беспилотник.

В течение суток россияне нанесли 328 ударов по 6 городам и селам Запорожской области

Военнослужащие РФ уготовили 7 авиаснарядов по Малиновке, Гуляйполю и Малой Токмачке, совершили 21 РСЗО-обстрел Малиновки, Малой Токмачки и Роботиного, а также атаковали 59 беспилотников Гуляйполе, Новоданиловке, Маловке, Левадне, Роботине.

241 артудар пришелся по территории Гуляйполя, Роботиного, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Левадного.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

На Хмельнитчине поврежден объект инфраструктуры

Ночью в результате атаки в Хмельницкой области был поврежден объект инфраструктуры, сообщает ОВА.

Остаются обесточенными несколько населенных пунктов. Есть повреждения кровли и потолка частного дома.

В Николаевской области обстреляны Очаковская и Куцурубская общины

Вчера, 5 марта, в 10:23 и 18:29 враг обстреливал из артиллерии акваторию Очаковской общины, пишет глава области Виталий Ким. Также в 20:30 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Россияне ударили ракетой по Покровску

Среди ночи россияне ударили по Покровску Донецкой области. Был ранен 1 человек, сообщают в ОВА.

Около часа ночи враг выпустил по городу 4 ракеты С-300. В результате удара гражданское лицо получило легкие ранения. Повреждены 11 многоэтажек, 3 частных дома, и 3 админздания.

В Донецкой области за 5 марта россияне убили 1 жителя Донбасса — в Красногоровке.