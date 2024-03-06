РФ атакувала Україну дронами та ракетами: як минула ніч в регіонах

У ніч на 6 березня російські окупаційні війська атакували Україну 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 42-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із чотирьох напрямків, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В результаті бойової роботи збито 38 "шахідів" у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

Загалом з різних видів озброєння -міномети, артилерія, танки, РСЗВ, ЗРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 116 населених пунктів та 116 об'єктів інфраструктури.

У Сумах рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки ворожої атаки

Вночі 6 березня росіяни атакували житлові квартали міста Суми безпілотниками. Внаслідок цього зайнялася пожежа в трьох квартирах на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, повідомляють у ДСНС.

За іншою адресою внаслідок удару пошкодження різного ступеню зазнали житлові будинки та легкові автомобілі.

На Харківщині під обстрілами були 20 населених пунктів

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Кислівка, Митрофанівка, повідомляє очільник області Олег Синєгубов.

У с. Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу загинула 58-річна жінка.

У с. Мартове Чугуївського району відбулась атака сімома БПЛА, частину - збили сили ППО. Зафіксовані влучання в будівлю закладу освіти. Постраждалих немає.

Також росіяни атакували Першотравневе Ізюмського району, пошкоджено будівлі закладу освіти. Пізніше було обстріляно Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

На Херсонщині 2 людини дістали поранення

Минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Садове, Чорнобаївку, Білозерку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Благовіщенське, Широку Балку, Токарівку, Інженерне, Львове та місто Херсон, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, музей, центр творчості та автомобілі. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру та територію парку.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в газопровід, пункт незламності та гаражне приміщення, а також територію аеропорту.

Дніпропетровська область: тричі атакували Нікопольщину

Тричі від вечора загарбники атакували Нікопольщину. Спершу по райцентру поцілили дронами-камікадзе. Потім Марганецьку громаду обстріляли з важкої артилерії. Пошкоджена лінія електропередач. Люди не постраждали. Опівночі українські оборонці збили над Дніпровським районом безпілотник.

Впродовж доби росіяни завдали 328 ударів по 6 містах та селах Запорізької області

Військовослужбовці РФ вгатили 7 авіаснарядами по Малинівці, Гуляйполю та Малій Токмачці, здійснили 21 РСЗВ-обстріл Малинівки, Малої Токмачки й Роботиного, а також атакували 59 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку, повідомили в ОВА.

241 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Левадного.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Хмельниччині пошкоджений об'єкт інфраструктури

Вночі, внаслідок атаки у Хмельницькій області було пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомляє ОВА.

Залишаються знеструмленими кілька населених пунтів. Є пошкодження даху та стелі приватного будинку.

У Миколаївській області обстріляні Очаківська і Куцурубська громади

Учора, 5 березня, о 10:23 та 18:29 ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади, пише очільник області Віталій Кім. Також о 20:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Росіяни вдарили ракетою по Покровську

Серед ночі росіяни ударили по Покровську Донецької області. Було поранено 1 людину, повідомляють в ОВА.

Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, і 3 адмінбудівлі.

У Донецькій області за 5 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Красногорівці.