РФ ночью атаковала Украину дронами, в Одессе и Николаеве есть повреждение инфраструктуры: ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на 8 февраля армия страны-агрессора РФ атаковала ударными дронами южные регионы Украины. В Одессе и Николаеве есть попадание и разрушение инфраструктуры. В Донецкой области в результате ночных обстрелов Селидового погиб один человек, еще семеро ранены, среди них - ребенок.

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ПВО уничтожило 11 из 17 дронов

Россияне в ночь на 8 февраля пытались атаковать территорию Украины ударными БПЛА типа Shahed. Однако украинские силы отразили воздушное нападение и уничтожили 11 дронов, сообщают Воздушные силы.

Вчера враг запустил 17 беспилотников Shahed-136/131 из мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Украинские бойцы уничтожили 11 "шахедов" в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.

В Одессе есть повреждение гражданской инфраструктуры

Как сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате ночной дроновой атаки на Одессу есть повреждение гражданской инфраструктуры.

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован", - уточнил он.

По словам главы области, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В Николаеве горел спортивный объект

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в ночь на 8 февраля враг атаковал Николаев БпЛА типа «Shahed 131/136».

"В результате попаданий произошло возгорание на территории промышленного предприятия и частного дома. Подразделениями ГСЧС пожар был оперативно ликвидирован. Также повреждения получили многоквартирные дома и объект спортивной инфраструктуры. Пострадавших нет", - подчеркнул он.

Также враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.

Кроме того, вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенным пунктам Куцурубской общины, в результате чего поврежден жилой дом.

В Херсонской области трое раненых

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 60 обстрелов, выпустив 233 снаряда, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.

По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Враг обстрелял 20 населённых пунктов Харьковщины

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты наносили авиаудары по Табаевке.

В результате обстрела Купянска повреждены частный дом и газовая труба. Легкие телесные повреждения получил 67-летний мужчина.

В селе Глушковка Купянского района обстрелами повреждена частная ферма. Взрывную травму получил 42-летний мужчина.

Также оккупанты нанесли удары по с. Куриловка, при обстреле повреждено частное домовладение.

Оккупанты нанесли авиаудары по Запорожской области

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 176 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области, сообщает Запорожская ОВА.

Враг ударил из авиации по Орехову и Новодаровке, а также атаковал 67 беспилотниками Новоандреевку, Гуляйполе, Волшебное, Красное, Малую Токмачку, Левадное, Степное, Лобковое и Каменское.

107 артударов пришлись по территории Железнодорожного, Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Полтавки, Роботиного, Лукьяновского, Каменского, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.

В Донецкой области погиб человек, есть раненые

За сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, сообщает Донецкая ОВА.

Среди ночи россияне обстреляли Селидово - убили 1 человека, ранили еще 7, среди них - ребенок. Повреждены 53 многоэтажки, 10 частных домов, 7 админпостроек и 24 автомобиля. В Авдеевке ранен человек.

В Часовоярской общине повреждены 2 частных дома. В Северской общине поврежден дом в Серебрянке. В Звановке повреждены 3 дома.