РФ вночі атакувала Україну дронами, в Одесі та Миколаєві є пошкодження інфраструктури: ситуація в регіонах

У ніч на 8 лютого армія країни-агресора РФ атакувала ударними дронами південні регіони України. В Одесі та Миколаєві є влучання та руйнування інфраструктури.На Донеччині унаслідок нічних обстрілів Селидового загинула одна людина, ще семеро поранені, серед них - дитина.

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ППО знищила 11 із 17 дронів

Росіяни в ніч на 8 лютого намагалися атакувати територію України ударними БПЛА типу Shahed. Проте українські сили відбили повітряний напад та знищили 11 дронів, повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що вчора ворог запустив 17 безпілотників Shahed-136/131 з мису Чауда в окупованому Криму.

Проте українські бійці знищили 11 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

В Одесі є пошкодження цивільної інфраструктури

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури.

"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано", - уточнив він.

За словами очільника області, на щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

У Миколаєві горів спортивний об’єкт

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч на 8 лютого ворог атакував Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136».

"Внаслідок влучань відбулось займання на території промислового підприємства та приватного будинку. Підрозділами ДСНС пожежі було оперативно ліквідовано. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та обʼєкт спортивної інфраструктури. Постраждалих немає", - підкреслив він.

Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Крім того, ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населених пунктах Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок.

На Херсонщині троє поранених

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 233 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог спрямував 33 снаряди.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Ворог обстріляв 20 населених пунктів Харківщини

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти завдавали авіаударів по Табаївці.

Внаслідок обстрілу Куп‘янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу. Легкі тілесні ушкодження отримав 67-річний чоловік.

У селі Глушківка Куп‘янського району обстрілами пошкоджена приватна ферма. Вибухову травму отримав 42-річний чоловік.

Також окупанти завдали ударів по с. Курилівка, під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

Окупанти завдали авіаударів по Запорізькій області

Минулої доби окупанти завдали 176 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області, повідомляє Запорізька ОВА.

Ворог вгатив з авіації по Оріхову й Новодарівці, а також атакував 67 безпілотниками Новоандріївку, Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Левадне, Степове, Лобкове та Кам'янське.

107 артударів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Лук'янівського, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

На Донеччині загинула людина, є поранені

За добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

Серед ночі росіяни обстріляли Селидове — убили 1 людину, поранили ще 7, серед них - дитина. Пошкоджені 53 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 7 адмінбудівель і 24 автомобілі. В Авдіївці поранено людину.

У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці. У Званівці пошкоджені 3 будинки.