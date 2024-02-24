РФ снова атаковала Украину ракетами, в Херсонской области были ранены четыре человека: как прошла ночь в регионах

В ночь на 24 февраля оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 12-ю ударными беспилотниками типа "Shahed".

Об этом сообщили в воздушных силах.

В результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахидов" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

В Херсонской области ранены четыре человека

В минувшие сутки противник обстреливал Новотягинку, Тягинку, Приднепровское, Кизомис, Змиевку, Ингулец, Огромный, Станислав, Осокоровку, Антоновку и город Херсон, сообщил глава области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 11 многоэтажек и 23 частных дома. Зафиксированы обстрелы 4 админпостроек и трансформаторной подстанции.

В результате попаданий в селах Ингулец и Станислав Херсонского района повреждены два учебных заведения и автомобиля и гаражи.

В гигантском Херсонского района враг попал в газопровод. Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Россияне усилили обстрелы Запорожской области и ранили двух человек

В деревне Таврическое враг попал в частный дом. Пострадала молодая семейная пара – 26-летний мужчина и 28-летняя женщина. Супруги в больнице, сообщают в ОВА.

Всего в сутки враг нанес 614 ударов по 11 населенным пунктам региона.

Рашисты атаковали 86 беспилотников Гуляйполе, Малиновку, Роботино, Малую Токмачку, Новоданиловку и Новоандреевку, совершили 46 РСЗО-обстрелов Роботиного и Малой Токмачки, а также приготовили 12 авиаснарядов по Орехову, Новоданиловке, Роботиному.

470 артобстрелов пришлись по территории Таврического, Орехова, Преображенки, Роботиного, Малиновки, Новоданиловки, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

В Харьковской области под обстрелы попали около 20 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Уды, Стрелеча, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово и др., сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, около 23:00 произошел вражеский обстрел с. Ольховатка Купянского района. В результате обстрела было повреждено частное домовладение, хозяйственные здания. Пострадавших нет. В 17:50 управляемой авиабомбой обстрелян с. Ольховатка Купянского района. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала. 10:00 произошел вражеский обстрел с. Синьковка Купянского района. Попадание по территории.

Николаевскую область атаковали дронами

В ночь на 24 февраля в Николаевской области были уничтожены два БпЛА типа "Shahed 131/136" и управляемая авиационная ракета Х-59, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

В течение суток враг 5 раз атаковал Николаевский район и ночью наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Также дважды была атакована куцурубская община.

Днем, 23 февраля, примерно в 10:55 ракетный удар потерпела Веснянская община. Попадание зафиксировано по открытой местности.

Также сегодня ночью враг наносил артиллерийские обстрелы по береговой полосе г. Очаков Очаковской общины.

Дважды за ночь российская армия обстреливала Никопольщину. Выпустила более полудесятка артснарядов. Сначала под удар попало одно из сел Марганецкого общества. Затем – райцентр, сообщили в ОВА.