РФ знов атакувала Україну ракетами, на Херсонщині поранено чотирьох цивільних: як минула ніч в регіонах

У ніч на 24 лютого окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 12-ма ударними безпілотниками типу "Shahed".

Про це повідомили у Повітряних силах.

В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахідів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

На Херсонщині поранені четверо людей

Минулої доби противник обстрілював Новотягинку, Тягинку, Придніпровське, Кізомис, Зміївку, Інгулець, Велетенське, Станіслав, Осокорівку, Антонівку та місто Херсон, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 11 багатоповерхівок та 23 приватні будинки. Зафіксовані обстріли 4 адмінбудівель та трансформаторної підстанції.

Внаслідок влучань у селах Інгулець та Станіслав Херсонського району пошкоджені два навчальні заклади та автівки й гаражі.

У Велетенському Херсонського району ворог поцілив у газогін. Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Росіяни посилили обстріли Запорізької області і поранили двох людей

У селі Таврійське ворог поцілив у приватний будинок. Постраждала молода сімейна пара - 26-річний чоловік та 28-річна жінка. Подружжя у лікарні, повідомляють в ОВА.

Загалом за добу ворог наніс 614 ударів по 11 населених пунктах регіону.

Рашисти атакували 86 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку, здійснили 46 РСЗВ-обстрілів Роботиного й Малої Токмачки, а також вгатили 12 авіаснарядами по Оріхову, Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці.

470 артобстрілів прийшлися по території Таврійського, Оріхова, Преображенки, Роботиного, Малинівки, Новоданилівки, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

На Харківщині під обстріли потрапили близько 20 населених пунктів

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін., повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 23:00 відбувся ворожий обстріл с. Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі будівлі. Постраждалі відсутні. О 17:50 керованою авіабомбою обстріляно с. Вільхуватка Куп’янського району. Інформація про пошкодження та потерпілих не надходила. 10:00 відбувся ворожий обстріл с. Синьківка Куп’янського району. Влучання по території.

Миколаївську область атакували дронами

У ніч на 24 лютого на Миколаївщині було знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136" та керовану авіаційну ракету Х-59, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Протягом доби ворог 5 разів атакував Миколаївський район та вночі завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також двічі була атакована Куцурубська громада.

Удень, 23 лютого, приблизно о 10:55 ракетного удару зазнала Веснянська громада. Влучання зафіксовано по відкритій місцевості.

Також сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій смузі м. Очаків Очаківської громади.

Двічі за ніч російська армія обстрілювала Нікопольщину. Випустила понад півдесятка артснарядів. Спочатку під удар потрапило одне з сіл Марганецької громади. Потім – райцентр, повідомили в ОВА.