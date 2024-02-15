Российская армия обстреляла ряд областей Украины: какая ситуация в регионах

За прошедшие сутки армия страны-агрессора нанесла удары по регионам Украины. В результате атаки есть погибшие и раненые, также зафиксированы разрушения жилых домов.

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По Харьковщине были нанесены удары ракетами С-300 , есть погибшие

По сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 16 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Стрилеча, Волчанск, Нестерное, Чугуновка, Дворичанское и другие. В частности, враг нанес ракетный удар по г. Чугуев. В результате удара погибла 67-летняя женщина. Также полностью разрушен жилой дом и частично разрушены 3 расположенных рядом частных дома. В 7 домах повреждено остекление окон и крыш.

Обстрелы Харьковщины. Фото: t.me/synegubov

Кроме того, враг совершил обстрел ракетами С-300 с. Большой Бурлук Купянского района. Есть попадание в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. Двое мужчин погибли, пять гражданских травмированы. Позже спасатели деблокировали из-под завалов тело 74-летней женщины. Еще пять человек ранены, они находятся в медицинских учреждениях области.

Обстрелы Харьковщины. Фото: t.me/synegubov

Были нанесены удары по с. Гнилица Купянского района. Попадание в спортплощадку возле школы. Пострадавшие не зафиксированы.

Враг обстрелял Сумщину из артиллерии

По информации от Сумской ОВА, ночью россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 7 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская (5 взрывов из-за обстрела из артиллерии) и Шалыгинская (2 мины) общины.

В Запорожской области есть разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры

Оккупанты нанесли 110 ударов по 19 городам и селам, сообщили в Запорожской ОВА. Рашисты совершили 3 РСЗО-обстрела Новодаровки и Роботиного, а также 31 БПЛА-атаку Малой Токмачки, Малиновки, Чаривного, Червоного, Полтавки, Новоандреевки, Лобкового и Лукьяновского.

В частности, 76 артобстрелов пришлись по территориям Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Левадного, Пятихаток, Каменского и других населённых пунктов.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Херсонской области враг попал в жилые кварталы, 1 человек погиб

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 18 обстрелов, выпустив 192 снаряда, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БпЛА.

По городу Херсон враг направил 16 снарядов.

Кроме того, российские военные попали в жилые кварталы населённых пунктов области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 получили ранения, из них - 1 ребенок.

По Николаевщине враг бил из артиллерии

По сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, в Николаевском районе враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине, обошлось без пострадавших. Также вечером, 14 февраля, в 20:53 вражеские обстрелы фиксировались вдоль береговой полосы г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Над Днепропетровщиной сбиты 2 ракеты

Поздним вечером российская армия направила свое оружие на Никопольщину, сообщили в Днепропетровской ОГА. Дважды обстреляла район из тяжелой артиллерии. Под ударом находились Марганец и Мировская община. Прошло без погибших и пострадавших.

Кроме того, утром ПВО сбило над областью две ракеты. Их приземлили в Никопольском и Новомосковском районах.

"Имеем и "прилеты" в Днепровском районе. Поврежден объект инфраструктуры", - написал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Он отметил, что никто не пострадал, идет обследование территории.

На Хмельнитчине есть повреждения гражданских объектов

Согласно информации от Хмельницкой ОГА, на Хмельнитчине есть повреждения гражданских объектов.

Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.

В Донецкой области есть погибшие и раненые

По информации от главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Волновахский район. В Богатыре Великоновоселковской общины 2 человека погибли и 2 ранены.

Покровский район. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, в Марьинской общине обстреляны Красногоровка, Константиновка и Максимилиановка. В Селидово 3 человека погибли и 6 ранены, повреждены 12 многоэтажек, школа и церковь. В Кураховской общине ранен человек в Кураховке, обстреляны Курахово и Волченко. В Новогродовке ранены 3 человека, повреждены 14 многоэтажек, разрушен детсад.

Краматорский район. В Лиманской общине обстреляны Торское, Заречное и Ямполь, в Краматорской - Ясногорка. Под огнем окрестности Константиновской общины.

Бахмутский район. Поврежден дом в Серебрянке Северской общины и в Щербиновке Торецкой общины. В Часовоярской общине повреждены 2 частных дома.