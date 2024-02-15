Російська армія обстріляла низку областей України: яка ситуація у регіонах

За минулу добу армія країни-агресора нанесла удари по регіонам України. Внаслідок атаки є загиблі і поранені, також зафіксовані руйнування житлових будинків.

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По Харківщині були завдані удари ракетами С-300 , є загиблі

За повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини: Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Нестерне, Чугунівка, Дворічанське та ін. Зокрема, ворог завдав ракетного удару по м. Чугуїв. Внаслідок удару загинула 67-річна жінка. Також повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані 3 поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон та дахи.

Обстріл Харківщини. Фото: t.me/synegubov

Крім того, ворог здійснив обстріл ракетами С-300 с. Великий Бурлук Куп‘янського району. Є влучання у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Двоє чоловіків загинули, пʼять цивільних травмовано. Пізніше рятувальники деблокували з-під завалів тіло 74-річної жінки. Ще пʼять людей поранені, вони перебувають у медичних закладах області.

Обстріл Харківщини. Фото: t.me/synegubov

Було завдано ударів по с. Гнилиця Куп‘янського району. Влучання в спортмайданчик біля школи. Постраждалих не зафіксовано.

Ворог обстріляв Сумщину з артилерії

За інформацією від Сумської ОВА вночі росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська (5 вибухів через обстріл з артилерії) та Шалигинська (2 міни) громади.

У Запорізькій області є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури

Окупанти завдали 110 ударів по 19 містах та селах, повідомили в Запорізькій ОВА. Рашисти здійснили 3 РСЗВ-обстріли Новодарівки та Роботиного, а також 31 БПЛА-атаку Малої Токмачки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Полтавки, Новоандріївки, Лобкового й Лук'янівського.

Зокрема, 76 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Левадного, П'ятихаток, Кам'янського та інших населених пунктів.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

На Херсонщині ворог поцілив у житлові квартали, 1 людина загинула

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 18 обстрілів, випустивши 192 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА.

По місту Херсон ворог спрямував 16 снарядів.

Крім того, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення, з них - 1 дитина.

По Миколаївщині ворог бив із артилерії

За повідомленням голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, у Миколаївському районі ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді, обійшлося без постраждалих. Також увечері, 14 лютого, о 20:53 ворожі обстріли фіксувалися вздовж берегової смуги м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Над Дніпропетровщиною збито 2 ракети

Пізно ввечері російська армія спрямувала свою зброю на Нікопольщину, повідомили у Дніпропетровській ОДА. Двічі обстріляла район з важкої артилерії. Під ударом були Марганець та Мирівська громада. Минулося без загиблих та постраждалих.

Крім того, вранці ППО збила над областю дві ракети. Їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах.

"Маємо й "прильоти" у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури", - написав голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Він зазначив, що ніхто не постраждав, триває обстеження території.

На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів

Згідно з інформацією від Хмельницької ОДА, на Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів.

Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила.

У Донецькій області є загиблі і поранені

За інформацією від голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини.

Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади 2 людини загинули і 2 поранено.

Покровський район. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, у Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Максимільянівка. У Селидовому 3 людини загинули і 6 поранено, пошкоджено 12 багатоповерхівок, школу і церкву. У Курахівській громаді поранено людину у Курахівці, обстріляні Курахове і Вовченка. У Новогродівці поранено 3 людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок, зруйновано дитсадок.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське, Зарічне і Ямпіль, у Краматорській — Ясногірка. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади та у Щербинівці Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки.