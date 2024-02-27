Российский дрон залетал на территорию Молдовы, на Полтавщине обломками повреждена ЛЭП: ситуация в регионах

Ночью 27 февраля российская армия атаковала Украину "шахедами" и ракетами. Российский дрон этой ночью пролетел над территорией Молдовы несколько десятков километров и снова вошел в воздушное пространство Украины, где был уничтожен силами противовоздушной обороны. На Полтавщине обломками дрона повреждена линия электропередачи.

ПВО ночью уничтожило 11 дронов-камикадзе и две ракеты Х-59

Этой ночью оккупанты запустили для атаки по Украине баллистические ракеты "Искандер-М" /KN-23 из Воронежской области, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, одну противорадиолокационную - Х-31П из ВОТ Херсонской и Донецкой областей и 13 ударных беспилотников типа Shahed. Об этом сообщают в Телеграмме Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что к отражению воздушной атаки России была привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы ПВО уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.

Российский дрон залетал на территорию Молдовы

Во время российской атаки на Украину ночью 27 февраля один из вражеских дронов пролетел над территорией Молдовы несколько десятков километров и снова вошел в воздушное пространство Украины, сообщают Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что в эту ночь маневры российских "шахедов" на юге длились два часа. Впоследствии добавилась и тактическая авиация, которая с временно оккупированной Херсонской области осуществила пуск 2 управляемых авиационных ракет Х-59 в направлении Кировоградской области. Обе ракеты были уничтожены на Днепропетровщине.

Кроме того, 4 БПЛА типа Shahed-131/136 подразделения противовоздушной обороны ликвидировали в Кировоградской области.

В ОК "Юг" добавляют, что маршрут одного из дронов россияне провокативно направили по траектории с пересечением украинско-молдавского участка государственной границы в Одесской области. Силами противовоздушной обороны Украины дрон был уничтожен", - отмечают в Силах обороны юга.

На Полтавщине обломки дрона повредили ЛЭП

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что ночью обломки беспилотника повредили электролинию в Лубенском районе, в результате чего без света остались 208 бытовых и 4 юридических потребителей.

"В настоящее время специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения", - добавил он.

На Днепропетровщине сбили "шахед" и две ракеты

В ночь на 27 февраля враг несколько раз обстреливал из тяжелой артиллерии Никопольский район, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С позднего вечера и до самого утра враг несколько раз обстреливал Никопольщину. Из тяжелой артиллерии бил по районному центру, Мировской и Красногригоревскоой общинах. В общей сложности направил туда 25 снарядов", - отметил он.

Лисак добавил, что люди не пострадали. Поврежден один из лицеев. Там выбиты окна. Поврежден грузовик и экскаватор.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук заявил, что силы ПВО сбили вражеский "шахед" над Новомосковским районом области.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил о сбитых 2 крылатых ракетах в Криворожском районе.

В Харьковской области горела ферма

Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, враг обстрелял более 15 населенных пунктов Харьковщины.

В городе Дергачи Харьковского района оккупанты попали на открытую территорию. В результате обстрела горела трава.

Также в селе Довжик Богодуховского района из-за обстрелов повреждено образовательное учреждение. Частично разрушено 3-х этажное здание.

В селе Куриловка Купянского района зафиксировано попадание в гражданское фермерское хозяйство. В результате обстрела горело ангарное помещение.

Кроме того, в городе Волчанск горел частный дом в результате вражеских обстрелов.

В Херсонской области трое раненых

За прошедшие сутки противник обстреливал Белозерку, Молодежное, Нововоронцовку, Понятовку, Львове, Громадное, Дорожное, Веселое, Томино Балку, Казацкое, Новониколаевку, Осокоровку, Садовое, Дарьевку, Антоновку, Станислав, Степановку, Одрадокаменку, Зеленокаменку, и город Херсон, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, была повреждена многоэтажка и 28 частных домов.

В одном из районов города Херсона зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, также повреждены админздание и автомобили.

В результате обстрелов в населенных пунктах Новониколаевка Бериславского района и Станислав Херсонского района повреждены хозяйственная постройка и сельхозтехника.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Враг обстрелял 11 населенных пунктов Запорожской области

259 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области нанесли оккупанты в течение суток, сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, двое мужчин 69 и 84 лет получили ранения в результате вражеских артиллерийских обстрелов по Приморскому. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Рашисты совершили 6 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Малиновки, Роботиного и Приморского, 47 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малиновке, Роботино, Малой Токмачке и Новоандреевке.

196 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Долинки, Малиновки, Новоданиловки, Малой Токмачки и других прифронтовых городов и сел.

За сутки поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Россияне ранили 3 жителей Донецкой области

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Марьинской общине ранены 3 человека: в Красногоровке, Романовке и Константиновке. В Кураховской общине повреждено сельхозпредприятие в Островском, обстреляны Ганивка и Веселый Гай. В Очеретинской общине в Новоселовке Первое 1 здание разрушено, еще 1 повреждено.

В Николаевке Константиновской общины повреждены 3 дома, обстреляны окрестности Лиманской общины.

В Торецке КАБами повреждено 10 домов. В Часовоярской общине повреждены многоэтажка и 2 частных дома.