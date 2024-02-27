Російський дрон залітав на територію Молдови, на Полтавщині уламками пошкоджено ЛЕП: ситуація у регіонах

Вночі 27 лютого російська армія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. Російський дрон цієї ночі пролетів над територією Молдови кілька десятків кілометрів і знову увійшов у повітряний простір України, де був знищений силами протиповітряної оборони. На Полтавщині уламками дрона пошкоджено лінію електропередачі.

ППО вночі знищила 11 дронів-камікадзе та дві ракети Х-59

Цієї ночі окупанти запустили для атаки по Україні балістичні ракети "Іскандер-М" /KN-23 із Воронезької області, 4 керовані авіаційні ракети Х-59, одну протирадіолокаційну - Х-31П із ТОТ Херсонської та Донецької областей та 13 ударних безпілотників типу Shahed з Приморсько-Ахтарська та Курської області РФ. Про це повідомляють у Телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що до відбиття повітряної атаки Росії було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті бойової роботи ППО знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Російський дрон залітав на територію Молдови

Під час російської атаки на Україну уночі 27 лютого один з ворожих дронів пролетів над територією Молдови кілька десятків кілометрів і знову увійшов у повітряний простір України, повідомляють Сили оборони півдня України.

Зазначається, що цієї ночі маневри російських "шахедів" на півдні тривали дві години. Згодом додалася і тактична авіація, яка з тимчасово окупованої Херсонщини здійснила пуск 2 керованих авіаційних ракет Х-59 в напрямку Кіровоградської області. Обидві ракети було знищено на Дніпропетровщині.

Крім того, 4 БПЛА типу Shahed-131/136 підрозділи протиповітряної оборони ліквідували на Кіровоградщині.

В ОК "Південь" додають, що маршрут одного з дронів росіяни провокативно спрямували за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області."Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України", - наголошують у Силах оборони півдня.

На Полтавщині уламки дрона пошкодили ЛЕП

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що уночі уламки безпілотника пошкодили електролінію в Лубенському районі, внаслідок чого без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів.

"Нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання", - додав він.

На Дніпропетровщині збили "шахед" та дві ракети

У ніч на 27 лютого ворог кілька разів обстрілював з важкої артилерії Нікопольський район, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від пізнього вечора і до самого ранку ворог кілька разів обстрілював Нікопольщину. З важкої артилерії бив по районному центру, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Загалом спрямував туди 25 снарядів", - зазначив він.

Лисак наголосив, що люди не постраждали. Пошкоджений один із ліцеїв. Там вибиті вікна. Понівечені вантажівка та екскаватор.

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук заявив, що сили ППО збили ворожий "шахед" над Новомосковським районом області.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак заявив про збиті 2 крилаті ракети у Криворізькому районі.

На Харківщині горіла ферма

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ворог обстріляв понад 15 населених пунктів Харківщини.

У місті Дергачі Харківського району окупанти влучили на відкриту територію. Внаслідок обстрілу горіла трава.

Також у селі Довжик Богодухівського району через обстріл пошкоджена освітня установа. Частково зруйнована 3-х поверхова будівля.

У селі Курилівка Куп’янського району зафіксовано влучання в цивільне фермерське господарство. Внаслідок обстрілу горіло ангарне приміщення.

Крім того, у місті Вовчанськ горів приватний будинок внаслідок ворожого обстрілу.

На Херсонщині троє поранених

Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Молодіжне, Нововоронцовку, Понятівку, Львове, Велетенське, Шляхове, Веселе, Томину Балку, Козацьке, Новомиколаївку, Осокорівку, Садове, Дар'ївку, Антонівку, Станіслав, Степанівку, Одрадокам'янку, Токарівку, Зеленівку, Сонячне та місто Херсон, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема була пошкоджена багатоповерхівка та 28 приватних будинків.

В одному з районів міста Херсон зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також пошкоджено адмінбудівлю та автомобілі.

Внаслідок обстрілів у населених пунктах Новомиколаївка Бериславського району та Станіслав Херсонського району пошкоджені господарська споруда та сільгосптехніка.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Ворог обстріляв 11 населених пунктів Запорізької області

259 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області завдали окупанти протягом доби, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, два чоловіки 69 та 84 років отримали поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Приморському. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

Рашисти здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малинівки, Роботиного та Приморського, 47 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці й Новоандріївці, вгатили 10 авіаснарядами по Оріхову, Левадному, Малій Токмачці та Новоданилівці.

196 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Долинки, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки та інших прифронтових міст і сіл.

За добу надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни поранили 3 жителів Донеччини

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Мар'їнській громаді поранено 3 людини: у Красногорівці, Романівці і Костянтинівці. У Курахівській громаді пошкоджено сільгосппідприємство в Острівському, обстріляні Ганівка і Веселий Гай. В Очеретинській громаді у Новоселівці Першій 1 будинок зруйновано, ще 1 пошкоджено.

У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено 3 будинки, обстріляні околиці Лиманської громади.

У Торецьку КАБами пошкоджено 10 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені багатоповерхівка і 2 приватні будинки.