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Россияне атаковали 108 населенных пунктов в 10 областях: какая ситуация в регионах
По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Всего из минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактической авиации было атаковано 108 населенных пунктов и 183 объекта инфраструктуры.
По Запорожской области оккупанты ударили 260 раз
В течение суток оккупанты 260 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов, сообщили в ОВА.
Двое мужчин и женщина ранены во время вражеской атаки по Васильевскому району. Враг нанес авиационных ударов по Малой Токмачке и Степногорску. 121 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 11 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино.
126 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки. Поступило 5 сообщений о разрушении жилья.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
На Харьковщине много раненых
Вечером, из-за вражеских ракетных обстрелов в Харькове было повреждено 5-этажное здание, 8 автомобилей, многие окна выбиты. Ранены 2 мужчины 20 и 40 лет. В Малоданиловской поселковой общине в результате обстрела были повреждены здание общежития, амбулатория общей практики семейной медицины и дом. Пострадали 4 работника медучреждения, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
В Чугуеве в результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадали женщина 69 лет и 81-летняя женщина. В селе Графское Чугуевского района в результате вражеских обстрелов ранена 87-летняя женщина. В Волчанске в результате обстрела ранен 70-летний мужчина. В селе Колесниковка Купянского района в результате обстрела травмирована 55-летняя женщина. В Дергачевском обществе «Ланцет» попал в трактор. Получил ранение 25-летний тракторист. В Купянске в результате взрыва боеприпаса погиб 50-летний мужчина.
В Херсонской области россияне попали в медицинское учреждение
За прошедшие сутки под вражеским огнем находились Михайловка, Антоновка и Станислав. Также враг ударил авиационными бомбами по Херсону, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 12 многоэтажек и 11 частных домов. Были зафиксированы попадания в образовательные и медицинские учреждения, в том числе - детский сад, админздание. Избиты хозяйственная постройка и 9 частных автомобилей.
Из-за российской агрессии 19 человек получили ранения.
Агрессор обстрелял Никопольщину
Огонь из артиллерии открыл по одному из сел Марганецкой общины. Туда прилетели полдесятка снарядов, сообщили в ОВА. Погибших и раненых нет. Ночь в области была спокойной. Без вражеских атак.
Полтавщины сбили две ракеты
В Миргородском районе обломки вражеской цели рухнули на территорию частного домохозяйства. К счастью, из людей никто не пострадал. Обломки попали в дом.
Повреждены кровля, окна и хозяйственное сооружение рядом. К счастью, никто не травмировался, сообщают в ОВА.
В Сумской области слышали 36 взрывов
Ночью и утром россияне провели 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксированы 36 взрывов, сообщают в ОВА. Обстрелы потерпели Белопольская (10 взрывов), Миропольская (10 мин), Эсманьская (2 взрыва), Середино-Будская (4 взрыва) общины.
Россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донбасса
Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 342 человека, в том числе 20 детей, сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.
Покровский район. В Марьинском обществе обстреляны Парасковеевка, Максимилиановка и Антоновка. В Новогродовской общине 2 человека погибли в Карловке. В Кураховской общине под огнем Островское и Острое.
Краматорский район. В Лимане в результате обстрелов загорелся пожар, в Торском разрушен дом. В Ильиновской общине повреждено 7 домов в Екатериновке и 3 в Клебан-Быке.
Бахмутский район. В Часовоярской общине повреждены 15 частных домов, 3 многоэтажки и инфраструктурный объект. В Торецке повреждены 13 домов. Еще 1 дом поврежден в Серебрянке Северской общины.