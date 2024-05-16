Протягом доби росіяни атакували 108 населених пунктів в 10 областях: яка ситуація в регіонах

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом з мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактичної авіації було атаковано 108 населених пунктів та 183 об'єкти інфраструктури.

По Запорізькій області окупанти вдарили 260 разів

Впродовж доби окупанти 260 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, повідомили в ОВА.

Двох чоловіків та жінку поранено під час ворожої атаки по Василівському району.. Ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці та Степногірську. 121 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 11 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

126 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла.

На Харківщині багато поранених

Ввечері, через ворожий ракетний обстріл у Харкові було пошкоджено 5-поверховку будівлю, 8 автівок, багато вікон вибито. Поранено 2 чоловіків 20 та 40 років. У Малоданилівській селищній громаді внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю гуртожитку, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок. Постраждали 4 працівники медустанови, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Чугуєві внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждали жінка 69 років та 81-річна жінка. У селі Графське Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу поранена 87-річна жінка. У Вовчанську внаслідок обстрілу поранений 70-річний чоловік. У селі Колісниківка Куп'янського району внаслідок обстрілу травмовано 55-річну жінку. У Дергачівській громаді «Ланцет» влучив у трактор. Отримав поранення 25-річний тракторист. У Куп`янську внаслідок вибуху боєприпасу загинув 50-річний чоловік.

На Херсонщині росіяни поцілили в медичний заклад

Минулої доби під ворожим вогнем перебували Михайлівка, Антонівка та Станіслав. Також ворог вдарив авіаційними бомбами по Херсону, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в освітні та медичний заклад, в тому числі - дитячий садок, адмінбудівлю. Побиті господарська споруда та 9 приватних автомобілів.

Через російську агресію 19 людей дістали поранення.

Агресор обстріляв Нікопольщину

Вогонь з артилерії відкрив по одному з сіл Марганецької громади. Туди прилетіло півдесятка снарядів, повідомили в ОВА. Загиблих та поранених немає. Ніч в області була спокійною. Без ворожих атак.

Полтавщини збили дві ракети

У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на територію приватного домогосподарства. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Уламки потрапили в будинок.

Пошкоджено покрівлю, вікна та господарчу споруду поруч. На щастя, ніхто не травмувався, повідомляють в ОВА.

На Сумщині чули 36 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів, повідомляють в ОВА. Обстрілів зазнали Білопільська (10 вибухів), Миропільська (10 мін), Есманьська (2 вибухи), Середино-Будська (4 вибухи) громади.

Росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 342 людини, у тому числі 20 дітей.повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Антонівка. У Новогродівській громаді 2 людини загинули у Карлівці. У Курахівській громаді під вогнем Острівське і Гостре.

Краматорський район. У Лимані внаслідок обстрілів зайнялася пожежа, у Торському зруйновано будинок. В Іллінівській громаді пошкоджено 7 будинків у Катеринівці і 3 у Клебан-Бику.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 15 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Торецьку пошкоджено 13 будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.