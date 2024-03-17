Россияне атаковали Селидово и Мирноград: повреждены 16 многоквартирных домов

Российские оккупанты вчера вечером и сегодня ночью атаковали из авиации Селидово и Мирноград Донецкой области. В результате в городах есть значительные разрушения жилого сектора, админзданий, а также – ранены.

Об этом сообщили в МВД.

Согласно сообщению, по Селидову оккупанты ударили планирующей авиабомбой "УМПБ-Д30СМ", которая упала на многоквартирный дом. В полиции рассказали, что детонация была такой силы, что у окружающих былинка выбило все окна и порубило фасады.

Были повреждены 8 многоквартирных домов, учебное заведение, два админздания и линия электропередач. Обесточена водонасосная станция, без воды остались более 12 тысяч абонентов.

В результате обстрела ранения получила 70-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Мирноград россияне атаковали тремя ракетами, в результате чего травмирована 86-летняя женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Как и в Селидове, разрушения также получили 8 многоквартирных домов, три админздания, два магазина, два торговых павильона, коммунальное предприятие, гражданские автомобили.