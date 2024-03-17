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- Війна в Україні
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Росіяни атакували Селидове та Мирноград: пошкоджено 16 багатоквартирних будинків
Російські окупанти вчора ввечері та сьогодні вночі атакували з авіації Селидове та Мирноград Донецької області. Внаслідок цього у містах є значні руйнування житлового сектору, адмінбудівель, а також – є поранені.
Про це повідомили у МВС.
Згідно з повідомленням, по Селидовому окупанти вдарили плануючою авіабомбою "УМПБ-Д30СМ", яка впала на багатоквартирний будинок. У поліції розповіли, що детонація була такої сили, що у навколишніх билинка вибило всі вікна і посікло фасади.
Були пошкоджені 8 багатоквартирних будинків, заклад освіти, дві адмінбудівлі та лінія електропередач. Знеструмлено водонасосну станцію, без води залишились понад 12 тисяч абонентів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Внаслідок обстрілу поранень зазнала 70-річна жінка, її доставили в лікарню.
Мирноград росіяни атакували трьома ракетами, внаслідок чого травмовано 86-річну жінку, їй надають медичну допомогу. Як і в Селидові, руйнувань також зазнали 8 багатоквартирних будинків, три адмінбудівлі, два магазини, два торгові павільйони, комунальне підприємство, цивільні автомобілі.