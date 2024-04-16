Россияне атаковали сотню населенных пунктов: какая ситуация в регионах

По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 областей Украины. Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется.

Всего из разных видов вооружения – минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, стратегической и тактической авиации – были атакованы 100 населенных пунктов и 64 объекта инфраструктуры.

В течение суток оккупанты 310 раз били по Запорожской области

Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов. Войска РФ нанесли авиационный удар 6 КАБами по Орехову. 32 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку, сообщает ОВА.

13 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Роботино, Левадное, Малую Токмачку, Малиновку. 259 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новопавловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки. Поступило 7 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Харьковской области под обстрелами находились 20 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Казачья Лопань, Стрелка и др. Авиационные обстрелы подверглись Лукьянцы, Волоховка, сообщает председатель ОВА Олег Синегубов.

В селе Лукьянцы Липецкой общины Харьковского района российские войска произвели обстрел учебного заведения управляемой авиабомбой. 4 гражданских человека получили травмы: две женщины в возрасте 63 и 66 и двое мужчин 38 и 65 лет. Двое мужчин 63 и 65 лет погибли на месте.

В Изюмском районе в селе Явирское во время проведения полевых работ в поле взорвался трактор на взрывном устройстве. Поврежден трактор. Травм получил 54-летний водитель, без госпитализации.

В Херсонской области два человека получили ранения

За прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Инженерное, Огромное, Белоусово, Львове, Тягинку, Никольское, Одрадокаменку, Кизомис, Днепровское, Янтарное, Белозерку, Веселое, Казацкое и город Херсон, сообщает председатель ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения, один из них - ребенок.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 9 частных домов. Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, почтовое отделение, складское помещение и автомобиль.

Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины были уничтожены над территорией области 2 "Shahed-131/136".

Российские войска терроризировали Никопольщину

Артобстрел и пять атак fpv-дронами. Вечером и ночью русские войска терроризировали Никопольщину. Под удар попали районный центр, Красногригорьевская и Мировская общины, сообщают в ОВА.

Изуродованы три частных дома, несколько теплиц, легковая машина и микроавтобус. Повреждена линия электропередач. Без света осталась тысяча абонентов. Специалисты работают, чтобы заживить дома.

Поздним вечером защитники неба из ПВК "Восток" уничтожили вражеский шахед в Криворожском районе. Везде без погибших и пострадавших.

В Николаевской области под обстрелами были две общины

Вражеские минометные обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также 15 апреля в 22:44 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. Пострадавших нет, сообщает глава ОВА Виталий Ким.

В Сумской области – 19 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелы получили Середино-Будская (4 взрыва) и Знобь-Новгородская (15 взрывов) общины, сообщают в ОВА.

Донецкая область: атакованы три района

Покровский район. В Красногоровке 1 человек погиб и 2 ранены. Обстреляны окрестности Очеретинской и Кураховской общин, сообщили в ОВА.

Краматорский район. В Лимане повреждено админздание, под огнем Ямполевка, Терны и Заречное. В течение суток под обстрелами были села Константиновской общины без жертв и разрушений.

Бахмутский район. В Торецке поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 8 частных домов, 3 многоэтажки и инфраструктурный объект.

Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 115 человек, в том числе 15 детей.