Росіяни атакували сотню населених пунктів: яка ситуація в регіонах

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 13 областей України. Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється.

Загалом з різних видів озброєння - мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, стратегічної та тактичної авіації - були атаковані 100 населених пунктів та 64 об'єкти інфраструктури.

Впродовж доби окупанти 310 разів били по Запорізькій області

Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Війська РФ здійснили авіаційний удар 6 КАБами по Оріхову. 32 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку, повідомляє ОВА.

13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Левадне, Малу Токмачку, Малинівку. 259 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Харківщині під обстрілами були 20 населених пунктів

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Стрілеча та ін. Авіаційних обстрілів зазнали Лук’янці, Волохівка, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

У селі Лук'янці Липецької громади Харківського району російські війська здійснили обстріл закладу освіти керованою авіабомбою. 4 цивільні людини зазнали травм: дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Двоє чоловіків 63 та 65 років загинули на місці.

В Ізюмському районі у селі Явірське під час проведення польових робіт в полі підірвався трактор на вибуховому пристрої. Пошкоджено трактор. Травм зазнав 54-річний водій, без госпіталізації.

На Херсонщині дві людини отримали поранення

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львове, Тягинку, Микільське, Одрадокам'янку, Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та місто Херсон, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення, одна з них - дитина.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об’єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль.

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили над територією області 2 "Shahed-131/136".

Російські війська тероризували Нікопольщину

Артобстріл й пʼять атак fpv-дронами. Звечора та вночі російські війська тероризували Нікопольщину. Під удар потрапили районний центр, Червоногригорівська і Мирівська громади, повідомляють в ОВА.

Понівечені три приватні оселі, декілька теплиць, легкова автівка і мікроавтобус. Пошкоджена лінія електропередач. Без світла залишилася тисяча абонентів. Фахівці працюють, аби заживити домівки.

Пізно ввечері захисники неба з ПвК "Схід" знищили ворожий шахед у Криворізькому районі. Скрізь без загиблих та постраждалих.

На Миколаївщині під обстрілами були дві громади

Ворожі мінометні обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також 15 квітня о 22:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає, інформує голова ОВА Віталій Кім.

На Сумщині – 19 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська (4 вибухи) та Зноб-Новгородська (15 вибухів) громади, повідомляють в ОВА.

Донецька область: атаковані три райони

Покровський район. У Красногорівці 1 людина загинула і 2 поранені. Обстріляні околиці Очеретинської і Курахівської громад, повідомили в ОВА.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, під вогнем Ямполівка, Терни і Зарічне. Протягом доби під обстрілами були села Костянтинівської громади — без жертв і руйнувань.

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 3 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 115 людей, у тому числі 15 дітей.