Россияне обстреляли десять областей: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Из разных видов вооружения было атаковано 159 населенных пунктов и 94 объекта инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом сообщает Military Media Center.

На Донетчине в результате обстрелов погиб человек

Покровский район. В Марьинском обществе один человек погиб в Александрополе, обстреляны Красногоровка, Константиновка и Зоряное. В Кураховской общине под огнем Острое, сообщили в ОВА.

Краматорский район. Константиновка подверглась авиаудару — без пострадавших. Обстреляны окрестности Лиманской общины.

Бахмутский район. В Торецком обществе в Северном 1 человек ранен, повреждены 4 многоэтажки и админздание; в Железном повреждены 4 дома. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов. В Серебрянке Северской общины повреждены 3 дома.

В Херсонской области под огнем были 19 населенных пунктов

Прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Берислав, Золотую Балку, Львов, Томину Балку, Тягинку, Гавриловку, Белозерку, Гончарное, Днепровское, Зеленовку, Степановку, Садовое, Дудчаны, Качкаровку, Приозерное, Благовещенское, Станислав и город Херсон, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 8 многоэтажек и 18 частных домов. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

В Херсоне в результате обстрелов повреждено учебное заведение и автомобили.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в административные здания, автозаправочную станцию, складские помещения и территорию кладбища.

Россияне нанесли 295 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

Оккупанты совершили 12 РСЗО-обстрелов Рождественской, Малой Токмачки, Гуляйполя, Роботиного и Новоданиловки, атаковали 50 беспилотниками Малиновку, Новоданиловку, Гуляйполе, Левадное и Роботино, а также обустроили 4 авиаснарядами по Малиновке, Новоданиловке и Роботиному, сообщили в ОВА.

Поступили 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области получил ранение водитель "скорой"

Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 17 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Красное, Нескучное и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Варваровка, Нестерное, Колодезное, Кисловка, Митрофановка, Петропавловка, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Волчанске во время серии обстрелов повреждены 8 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль. В Купянске – горел гараж в частном домовладении. Враг обстрелял с. Сеньково Купянский район. Ранение и взрывную травму получил 49-летний водитель центра экстренной медицинской помощи.

Враг минометным огнем обстрелял с. Басово Богодуховского района. В результате 12 ударов повреждены хозяйственные сооружения, админздания и энергосети местного сельхозпредприятия. В с. Ивашки Богодуховского района обстрел произошел при разгрузке гуманитарной помощи.

Оккупанты ударили по Никополю из РСЗО "Ураган"

"Ночью громко было в Никополе. Прошло. Погибших и пострадавших нет. В остальных городах и селах Никопольщины, как и в целом по области, без вражеских атак", - пишут в ОВА.

В Николаевской области обстреляны две общины

Вчера, 4 марта, в 09:18 и 10:01 под вражеским артиллерийским обстрелом находилась акватория Очаковской общины. Также вчера в 22:49 враг ударил из артиллерии по Куцурубской общине. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками

Ночью аосияне атаковали Одесщину ударными беспилотниками, ПВО уничтожили 18 из 22 дронов типа "Shahed-131/136", люди не пострадали. Об этом написал глава ОВА Олег Кипер.

В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с самого начала полномасштабного вторжения.

Также в рекреационной зоне зафиксированы повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками.

В Сумской области было 228 взрывов

В течение дня россияне совершили 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 228 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Дружбовская общины.

Также под обстрелы попали Черниговская (14 обстрелов) и Луганская (5 обстрелов) области.