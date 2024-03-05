Росіяни обстріляли десять областей: як минула доба в регіонах

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. З різних видів озброєння були атаковані 159 населених пунктів та 94 об'єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних.

Про це повідомляє Military Media Center.

На Донеччині внаслідок обстрілів загинула людина

Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина загинула в Олександрополі, обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівській громаді під вогнем Гостре, повідомили в ОВА.

Краматорський район. Костянтинівка зазнала авіаудару — без постраждалих. Обстріляні околиці Лиманської громади.

Бахмутський район. У Торецькій громаді у Північному 1 людина поранена, пошкоджені 4 багатоповерхівки і адмінбудівля; у Залізному пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено 3 будинки.

На Херсонщині під вогнем були 19 населених пунктів

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Берислав, Золоту Балку, Львове, Томину Балку, Тягинку, Гаврилівку, Білозерку, Гончарне, Дніпровське, Зеленівку, Степанівку, Садове, Дудчани, Качкарівку, Приозерне, Благовіщенське, Станіслав та місто Херсон, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 8 багатоповерхівок та 18 приватних будинків. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад та автівки.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в адміністративні будівлі, автозаправну станцію, складські приміщення та територію кладовища.

Росіяни завдали 295 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області

Окупанти здійснили 12 РСЗВ-обстрілів Різдвянки, Малої Токмачки, Гуляйполя, Роботиного та Новоданилівки, атакували 50 безпілотниками Малинівку, Новоданилівку, Гуляйполе, Левадне й Роботине, а також вгатили 4 авіаснарядами по Малинівці, Новоданилівці та Роботиному, повідомили в ОВА.

229 артударів прийшлися по території Новоданилівки, Малинівки, Роботиного, Левадного та інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Харківщині отримав поранення водій "швидкої"

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Красне, Нескучне та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Варварівка, Нестерне, Колодязне, Кислівка, Митрофанівка, Петропавлівка, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанську під час серії обстрілів пошкоджено 8 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль. У Куп'янську - горів гараж у приватному домоволодінні. Ворог обстріляв с. Сенькове Куп'янського район. Поранення та вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги.

Ворог мінометним вогнем обстріляв с. Басово Богодухівського району. В результаті 12–ти ударів пошкоджені господарчі споруди, адмінбудівлі та енергомережі місцевого сільгосппідприємства. У с. Івашки Богодухівського району обстріл відбувся під час розвантаження гуманітарної допомоги.

Окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ "Ураган"

"Вночі гучно було у Нікополі. Минулося. Загиблих та постраждалих немає. У решті міст та сіл Нікопольщини, як і в цілому по області, без ворожих атак", - пишуть в ОВА.

У Миколаївській області обстріляні дві громади

Учора, 4 березня, о 09:18 та 10:01 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Також вчора о 22:49 ворог вдарив з артилерії по Куцурубській громаді. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками

Вночі аосіяни атакували Одещину ударними безпілотниками, ППО знищили 18 з 22 дронів типу "Shahed-131/136", люди не постраждали. Про це написав голова ОВА Олег Кіпер.

В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.

На Сумщині було 228 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 228 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Дружбівська громади.

Також під обстріли потрапили Чернігівська (14 обстрілів) та Луганська (5 обстрілів) області.