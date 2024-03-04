Россияне обстреляли девять областей: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины. Всего из разных видов вооружения - минометы, артиллерия, танки, РСЗО, ЗРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 110 населенных пунктов и 110 объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает Military Media Center.

В Запорожье враг нанес 177 ударов по 6 населенным пунктам

Оккупанты ударили авиаснарядом по Роботиному, совершили 10 РСЗО-обстрелов Малиновки, Малой Токмачки и Роботино, а также атаковали 33 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино, сообщают в ОВА.

133 артудара пришлись по территории Новоданидовки, Малиновки, Роботиного и других населенных пунктов на линии огня.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Донецкой области оккупанты обстреляли три района

Покровский район. В Очеретинской общине в Новоселовке Первой повреждена школа, разрушен дом. В Красногоровке повреждены 2 дома. Многочисленные обстрелы получила Новогродовская община: в Николаевке повреждены 2 двухэтажки, 2 частных дома, 2 учебных заведения, 2 магазина, кафе, церковь и админздание; в Отчетном повреждены 7 домов; в Камышевке - 1 дом. В Покровске ранены 3 человека, в Курахово — 16 человек, сообщили в ОВА.

Краматорский район. В Ильиновской общине поврежден 1 объект в Калиново. Обстреляны окрестности Лиманской и Константиновской общин.

Бахмутский район. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов. В Северске повреждены дом и админздание.

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

На Харьковщине под обстрел попали 15 населенных пунктов

В частности, под обстрелы попали Милово, Двуречная, Синьковка и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Волчанск, Синьковка, Большой Бурлук. Враг дважды совершил обстрел КАБами пгт Большой Бурлук Купянского района. В результате ударов повреждены складское помещение, а также 4 жилых дома, сообщил глава области Олег Синегубов.

Также оккупанты наносили удары по с. Кругляковка и Петропавловка Купянского р-на. Ранение получил 60-летний гражданский мужчина.

В Николаевской области под обстрелами оказались три общины

В течение суток враг наносил 5 артиллерийских обстрелов по Очакову и акватории Очаковской общины. Также вчера под вражеским артиллерийским обстрелом трижды находился населенный пункт Куцурубской общины, сообщает глава ОВА Виталий Ким.

Вечером, 3 марта, в 19:30 враг нанес ракетный удар баллистическим оружием по открытой территории на окраине населенного пункта Шевченковской общины. В результате чего поврежден фасад здания сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет.

Под вражеским ударом была Никопольщина

По райцентру агрессор попал дроном-камикадзе. Повреждены почта, частный дом и автомобиль. Марганец оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии. Затронули линию электропередач, сообщили в ОВА.

В Херсонской области погиб человек

Прошедшие сутки противник обстреливал Садовое, Огромное, Кизомис, Понятовку, Антоновку, Степановку, Зеленовку, Берислав, Михайловку, Дудчаны, Томину Балку, Саблуковку, Качкаровку, Казацкое, Веселое и город Херсон, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 9 многоэтажек и 16 частных домов. Из-за российской агрессии один человек погиб.

В Херсоне в результате обстрелов повреждены административные здания.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области попадали в объект критической инфраструктуры, учебные заведения, пекарню и хозяйственные здания.

В Сумской области было 15 взрывов

Ночью и утром россияне провели 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. "Прилеты" были по Великописаревской, Эсманьской, Зноб-Новгородской общинам, информируют в ОВА.

Великописаревская: произведен сброс авиабомб КАБ (2 взрыва). Эсманьская: враг бил из минометов (1 взрыв) и ствольной артиллерии (9 взрывов). Кроме того, был обстрел из стрелкового оружия. Зноб-Новгородская: зафиксировано 3 взрыва из миномета.

Также под обстрелами находились Черниговская и Луганская области.

Через неделю враг 78 раз обстрелял 20 приграничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 427 взрывов. Противник нанес 9 авиационных ударов с использованием ударных FPV-дронов, сообщили в ОВА.