Росіяни обстріляли дев'ять областей: як минула доба в регіонах

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України. Загалом з різних видів озброєння - міномети, артилерія, танки, РСЗВ, ЗРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 110 населених пунктів та 110 об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє Military Media Center.

На Запоріжжі ворог завдав 177 ударів по 6 населених пунктах

Окупанти вгатили авіаснарядом по Роботиному, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Малинівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також атакували 33 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине, повідомляють в ОВА.

133 артудари прийшлися по території Новоданидівки, Малинівки, Роботиного та інших населених пунктів на лінії вогню.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Донеччині окупанти обстріляли три райони

Покровський район. В Очеретинській громаді у Новоселівці Першій пошкоджено школу, зруйновано будинок. У Красногорівці пошкоджено 2 будинки. Численних обстрілів зазнала Новогродівська громада: у Миколаївці пошкоджені 2 двоповерхівки, 2 приватні будинки, 2 заклади освіти, 2 крамниці, кав'ярня, церква і адмінбудівля; у Звітному пошкоджено 7 будинків; у Комишівці — 1 будинок. У Покровську поранено 3 людини, у Кураховому — 16 людей, повідомили в ОВА.

Краматорський район. В Іллінівській громаді пошкоджено 1 об'єкт у Калиновому. Обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Сіверську пошкоджено будинок і адмінбудівлю.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Харківщині артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів.

Зокрема, під обстріли потрапили Мілове, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ, Синьківка, Великий Бурлук. Ворог двічі здійснив обстріл КАБами смт Великий Бурлук Куп‘янського району. Внаслідок ударів пошкоджені складське приміщення, а також 4 житлові будинки, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Також окупанти завдавали ударів по с. Кругляківка та Петропавлівка Куп'янського району. Поранення отримав 60-річний цивільний чоловік.

На Миколаївщині під обстрілами опинилися три громади

Протягом доби ворог завдавав 5 артилерійських обстрілів по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Також учора під ворожим артилерійським обстрілом тричі перебував населений пункт Куцурубської громади, інформує очільник ОВА Віталій Кім.

Увечері, 3 березня, о 19:30 ворог завдав ракетного удару балістичною зброєю по відкритій території на околиці населеного пункту Шевченківської громади. Внаслідок чого пошкоджено фасад будівлі сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

Під ворожим ударом була Нікопольщина

По райцентру агресор поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії. Зачепили лінію електропередач, повідомили в ОВА.

На Херсонщині загинула людина

Минулої доби противник обстрілював Садове, Велетенське, Кізомис, Понятівку, Антонівку, Степанівку, Зеленівку, Берислав, Михайлівку, Дудчани, Томину Балку, Саблуківку, Качкарівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 9 багатоповерхівок та 16 приватних будинків. Через російську агресію одна людина загинула.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені адміністративні будівлі.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню та господарчі будівлі.

На Сумщині було 15 вибухів

Уночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади, інформують в ОВА.

Постраждали три громади. Великописарівська: здійснено скидання авіабомб КАБ (2 вибухи). Есманьська: ворог бив з мінометів (1 вибух) та ствольної артилерії (9 вибухів). Крім того, був обстріл зі стрілецької зброї. Зноб-Новгородська: зафіксовано 3 вибухи з міномету.

Також під обстрілами були Чернігівська і Луганська області

За тиждень ворог 78 разів обстріляв 20 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 427 вибухів. Противник наніс 9 авіаційних ударів із використанням ударних FPV-дронів, повідомили в ОВА.