СБУ не только задерживает сотнями российских агентов в тылу, но и захватывает сотни пленных на линии фронта, — эксперт

Захватив в плен 102 россиянина за раз, СБУ значительно пополнила обменный фонд и еще раз доказала, что качественно работает не только против агентов в тылу, но и на линии фронта.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

«СБУ еще раз доказала, что одна из основных структур Сил обороны. Теперь Служба не только задерживает сотнями российских агентов в тылу, но и захватывает сотни пленных, сражаясь на самых тяжелых участках фронта, теперь и на Курщине», — считает эксперт.

Политолог подчеркивает, что с такой скоростью, как это сделала СБУ, мы в этой войне обменного фонда еще не пополняли. «102 пленных, которых захватили подчиненные Малыша — это в перспективе 102 наших солдата, которые будут спасены из русских застенков. Интересно, что кроме бойцов 488-го гвардейского мотострелкового полка из России в плен в СБУ попали и представители так называемого «подразделения «Ахмат»», — акцентирует эксперт.

Голобуцкий отмечает, что Служба регулярно не только захватывает пленных, но и уничтожает дорогостоящую российскую технику. «Практически одновременно с новостью о более сотни пленных стало известно, что военные контрразведчики уничтожили редкую РЛС «Каста» ценой $60 миллионов. Отмечу, что стоимость уничтоженной подчиненными Малыша техники реально уходит на миллиарды. Одних танков подведено уже больше тысячи. И каждая уничтоженная единица техники подтверждается. Там, где появляются специалисты Службы – гарантированно будет уничтожена техника «русные», – резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что воины ЦСО «А» зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт — с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой и оружейной. Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было предостаточно.