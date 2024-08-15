СБУ не тільки затримує сотнями російських агентів в тилу, але й захоплює сотні полонених на лінії фронту, - експерт

Захопивши в полон 102 росіянина за один раз, СБУ значно поповнила обмінний фонд і ще раз довела, що якісно працює не тільки проти агентів в тилу, але і на лінії фронту.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

«СБУ ще раз довела, що є однією з основних структур Сил оборони. Тепер Служба не тільки затримує сотнями російських агентів в тилу, а й захоплює сотні полонених, воюючи на найважчих ділянках фронту, тепер і на Курщині», - вважає експерт.

Політолог підкреслює, що з такою швидкістю, як це зробила СБУ, ми в цій війні обмінний фонд ще не поповнювали. «102 полонених, яких захопили підлеглі Малюка - це в перспективі 102 наших солдата, які будуть врятовані з російських катівень. Цікаво, що крім бійців 488-го гвардійського мотострілкового полку зс рф в полон до СБУ потрапили і представники так званого «підрозділу «Ахмат»», - акцентує експерт.

Голобуцький наголошує, що Служба регулярно не тільки захоплює полонених, але і знищує дороговартісну російську техніки. «Практично одночасно з новиною про більше сотні полонених, стало відомо, що військові контррозвідники знищили рідкісну РЛС «Каста» ціною $60 мільйонів. Зазначу, що вартість знищеної підлеглими Малюка техніки реально йде на мільярди. Одних танків підбито вже більше тисячі. І кожна знищена одиниця техніки має підтвердження. Там, де з’являються специ Служби - гарантовано буде знищена техніка «русні», - резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що воїни ЦСО «А» зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт - з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою та зброярнею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо.