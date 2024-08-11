СБУ системно отрабатывает по складам хранения КАБов врага, — эксперт об успешных ударах дронов

Служба безопасности системно отрабатывает удары по российским складам хранения КАБов.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Последние прилеты дронов СБУ по аэродрому в Липецке эксперт называет одной из удачных операций сил обороны последних месяцев. «Кроме самолетов и вертолетов – это был один из самых больших складов КАБов врага. На «Липецке-2» хранилось более 700 авиабомб! Большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме, взлететь не успели. Дальше удар наших дронов, цепная реакция и мощная детонация. Причем взрыв был такой силы, что местные власти не могли ограничиться традиционной констатацией, мол, все дроны сбили, а осколки что-то повредили на земле. Взрыв хорошо слышали в Липецке, а из близлежащих населенных пунктов была объявлена эвакуация», — подчеркивает политолог.

По его мнению, это попадание дронов СБУ будет иметь огромное влияние на ход войны. «Самолеты с КАБами из Липецка активно били по Харьковщине. Кроме того, крайне точно выбрано время атаки, которое фактически совпало с началом Курской операции. Липецкий аэродром россияне точно использовали и на этом фронте», — акцентирует экс-нардеп.

«КАБы – одна из самых главных проблем, с которой сталкиваются ВСУ на фронте. И СБУ системно работает по местам хранения этого оружия. Важно, что все операции тщательно просчитаны – враг не смог остановить ни повторный удар по Морозовску, ни, всего за неделю, удар по «Липецку-2», — резюмирует Черненко.

Напомним , ранее стало известно, что в ночь на 9 августа СБУ совместно с ВСУ и Силами спецопераций нанесла удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". Там базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 и состав с 700 управляемыми авиабомбами, которыми армия РФ обстреливает Украину.