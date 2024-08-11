СБУ системно відпрацьовує по складах зберігання КАБів ворога, - експерт про успішні удари дронів

Служба Безпеки системно відпрацьовує удари по російським складам зберігання КАБів.

Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Останні прильоти дронів СБУ по аеродрому у Липецьку, експерт називає однією з вдалих операцій сил оборони останніх місяців. «Крім літаків і вертольотів – це був один з найбільших складів КАБів ворога. На «Липецьку-2» зберігалось понад 700 авіабомб! Більшість літаків, розміщених на військовому аеродромі злетіти не встигли. Далі удар наших дронів, ланцюгова реакція і потужна детонація. Причому вибух був такої сили, що місцева влада не могла обмежитись традиційною констатацією, мовляв, всі дрони збили, а осколки щось там пошкодили на землі. Вибух добре чули у самому Липецьку, а із прилеглих населених пунктів була оголошена евакуація», - підкреслює політолог.

На його думку, це влучання дронів СБУ матиме величезний вплив на хід війни. «Літаки з КАБами з Липецька активно били по Харківщині. Крім того, вкрай точно вибраний час атаки, який фактично співпав з початком Курської операції. Липецький аеродром росіяни точно використовували б і на цьому фронті», - акцентує екс-нардеп.

«КАБи - одна з найголовніших проблем, з якою стикаються ЗСУ на фронті. І СБУ системно працює по місцям зберігання цієї зброї. Важливо, що всі операції ретельно прораховані – ворог не зміг зупинити ні повторний удар по Морозівську, ні, всього лиш за тиждень, удар по «Липецьку-2», - резюмує Черненко.

Нагадаємо раніше стало відомо, що у ніч на 9 серпня СБУ спільно із ЗСУ та Силами спецоперацій завдала удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2". Там базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 та був склад із 700 керованими авіабомбами, якими армія РФ обстрілює Україну.