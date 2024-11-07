Спецназовец СБУ: Глава Службы Василий Малюк регулярно приезжает на передовую

Центр спецопераций "А" (также известный как "Альфа") выполняет на войне чрезвычайно сложные задачи. А к бойцам на фронт регулярно приезжает лично глава СБУ Василий Малюк. Об этом один из спецназовцев команды Mich Team из ЦСО "А" СБУ рассказал во время эфира программы "От души в душу".

"Центр спецопераций "А" – это машина, которая двигается вперед и дает отпор врагу. Есть задача – есть исполнение. Мы сражаемся по всему фронту, там где горячее всего – там мы. О масштабе операций сейчас мы не можем говорить, потому что нельзя открывать врагу все свои секреты", – говорит спецназовец.

По его словам, бойцов других подразделений очень мотивирует, что рядом спецназовцы СБУ. "Вау, да вы что! С нами будет "Альфа"! – именно такая реакция, когда мы приходим на помощь другим подразделениям на передовой. Они знают, что мы специалисты своего дела", – говорит спецназовец из ЦСО "А" СБУ.

Спецназовец рассказал, что бойцов на фронте регулярно посещает руководство Службы. "Когда мы их видим, у нас появляется еще больше мотивации. Еще не было ни одной командировки, чтобы глава СБУ Малюк не приехал к нам. Он почти каждого знает в лицо, всегда находит слова поддержки", – подчеркнул спецназовец.

Напомним ранее стало известно, что группа "Рейтинг" провела опрос общественного мнения по заказу Евросоюза. Уровень доверия к СБУ в этом опросе достиг отметки 73% и стал самым большим за весь период Независимости.