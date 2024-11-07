Спецпризначенець СБУ: Голова Служби Василь Малюк регулярно приїздить на передову

Центр спецоперацій "А" (також відомий як "Альфа") виконує на війні надзвичайно складні задачі. А до бійців на фронт регулярно приїздить особисто голова СБУ Василь Малюк. Про це один зі спецпризначенців команди Mich Team з ЦСО "А" СБУ розказав під час ефіру програми "Від душі в душу".

"Центр спецоперацій "А" – це машина, яка рухається вперед і дає відсіч ворогу. Є завдання – є виконання. Ми воюємо по всьому фронту, там де найгарячіше – там ми. Про масштаб операцій зараз ми не можемо говорити, бо не можна відкривати ворогу всі свої секрети", – говорить спецпризначенець.

За його словами, бійців інших підрозділів надзвичайно мотивує, що поряд спецпризначенці СБУ. "Вау, та ви шо! З нами буде "Альфа"! – саме така реакція, коли ми приходимо на допомогу іншим підрозділам на передовій. Вони знають, що ми спеціалісти своєї справи", – каже спецпризначенець з ЦСО "А" СБУ.

Спецпризначенець розповів, що бійців на фронті регулярно відвідує керівництво Служби. "Коли ми їх бачимо, у нас стає ще більше мотивації. Ще не було жодного відрядження, коли б голова СБУ Малюк не приїхав до нас. Він майже кожного знає в обличчя, завжди знаходить слова підтримки", – підкреслив спецпризначенець.

Нагадаємо раніше стало відомо, що група "Рейтинг" провела опитування громадської думки на замовлення Євросоюзу. Рівень довіри до СБУ в цьому опитуванні сягнув позначки 73% і став найбільшим за весь період Незалежності.