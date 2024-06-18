Стоимость уничтоженных подразделениями СБУ танков превышает 2 миллиарда долларов, - эксперт

По самым скромным подсчетам стоимость уничтоженных подразделениями СБУ танков россиян - более 2 миллиардов долларов. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

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Эксперт комментирует информацию о 1006 танках, которые подразделения СБУ уничтожили за время войны.

"Подсчитал в какую цифру расходов вылились агрессору такие потери. Стоимость одного российского танка в зависимости от модели – от $2-3 млн за Т-72 до $4,5 млн за новый Т-90 "Прорыв". Предположим, что танков старой модели у россиян больше. По самым скромным подсчетам, стоимость уничтоженных танков врага больше 2 миллиардов долларов!", - сообщает экс-нардеп.

Черненко напоминает, что кроме танков подразделения СБУ уничтожают и другую дорогую российскую технику.

"БТРы артиллерийские системы, радиолокационные установки и т.д. А недавно дроны Службы уничтожили уже третью российскую РЛС, каждая из которых стоит 100 млн долларов. Отмечу, что СБУ постоянно демонстрирует кадры боевой работы своих подразделений. Каждая уничтоженная единица техники имеет подтверждение", - акцентирует внимание политолог.

Констатируем, что подразделения Службы уничтожили больше танков врага, чем нам передали танков все страны-союзники вместе взятые. А россияне все чаще бросают в мясные штурмы квадроциклы или вообще пехоту без прикрытия брони. И все реже танки. Их советские запасы существенно сократились., а российская промышленность не успевает по темпам потерь. И уничтоженная подразделениями СБУ тысяча танков сыграла здесь сверхважную роль", - резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что подразделения СБУ уничтожили за время великой войны 1006 танков врага. Наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких сражений в Донецкой и Харьковской областях. Большинство танков были поражены еще на начальных рубежах для наступления – до того, как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами.