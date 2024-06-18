Вартість знищених підрозділами СБУ танків перевищує 2 мільярди доларів, - експерт

За найскромнішими підрахунками, вартість знищених підрозділами СБУ танків росіян - більше 2 мільярдів доларів. Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

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Експерт коментує інформацію про 1006 танків, які підрозділи СБУ знищили за час великої війни.

"Підрахував у яку цифру видатків вилились агресору такі втрати. Вартість одного російського танку залежно від моделі - від $2-3 млн за Т-72 до $4,5 млн за новий Т-90 "Прорив". Припустимо, що танків старої моделі у росіян більше. За найскромнішими підрахунками вартість знищених танків ворога більше 2 мільярдів доларів!", - повідомляє екс-нардеп.

Черненко нагадує, що крім танків підрозділи СБУ нищать і іншу дорогу російську техніку.

"БТРи артилерійські системи, радіолокаційні установки тощо. А нещодавно дрони Служби знищили вже третю російську РЛС, кожна з яких вартує 100 млн. доларів. Зазначу, що СБУ постійно демонструє кадри бойової роботи своїх підрозділив. Кожна знищена одиниця техніки має підтвердження", - акцентує політолог.

"Констатуємо, що підрозділи Служби знищили більше танків ворога, ніж нам передали танків всі країни-союзники разом узяті. А росіяни все частіше кидають у м’ясні штурми квадроцикли або взагалі піхоту без прикриття броні. І все рідше танки. Їх радянські запаси суттєво скоротились, а російська промисловість не встигає за темпами втрат. І знищена підрозділами СБУ тисяча танків зіграла тут надважливу роль", - резюмує Черненко.

Нагадаємо раніше стало відомо, що підрозділи СБУ знищили за час великої війни 1006 танків ворога. Найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях. Більшість танків було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій. Частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами.