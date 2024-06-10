Штурмовики получили бомберы Mad Max от команды Юрия Голика

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Меньше восьми минут – и взрывные «подарки» от STING Mad Max уже на позициях окупантов. Эти ударные дроны украинского производства интенсивно задействованы по разным направлениям фронта. Возможность убедиться в эффективности отечественной разработки на днях получил и штурмовой полк Цунами.

О передаче нового вооружения и давних дружеских связях с подразделением рассказал Юрий Голик. Предприниматель и волонтер он вместе с партнерами собрал команду профессиональных инженеров, которые создали не только Mad Max, но и другие ударные и разведывательные БПЛА, дроны-камикадзе и приманки.

Mad Max – представитель линейки STING. Две модели камикадзе, бомбер и ретранслятор объединены общей суперсилой – иммунитетом к воздействию радиоэлектронной борьбы. Юрий Голик неоднократно выкладывал видео эффектной работы этих беспилотников на территориях, которые враг неудачно пытался защитить РЭБами. Сам бомбер может переносить до 3 кг взрывного груза на расстояние до 10 км. При этом скорость его полета в нагруженном состоянии – до 80 км/ч. То есть, срок «доставки» взрывчатки на вражеские позиции составляет 7,5 минут.

Команда производителей после тыловых тестирований передает дроны на вооружение разным военным подразделениям. Со многими из них у разработчиков сложились теплые отношения, а с некоторыми есть еще и давняя история знакомства и сотрудничества.

В частности, полком Цунами командует луганчанин Игорь, земляк Юрия Голика и многих членов его команды. На фото военный – в футболке «Луганск-Украина», тысячи которых еще в 2018 году печатал и дарил предприниматель. Тогда Игорь служил в патрульной полиции Луганщины под руководством Александра Гостищева, который впоследствии станет первым руководителем "Цунами". Еще тогда команда предпринимателя начала поддерживать будущих штурмовиков – были курсы тактической медицины, экскурсии в Музей АТО и Аллею Славы, подарок комплекта формы для футбольной команды полицейских. И это сотрудничество продолжается, пока правоохранители стали военными. Игорь возглавил полк после гибели Александра. Его убила россия – во время ракетных обстрелов в Одессе, 15 марта этого года.

«С его собратьями и бойцами мы продолжаем поддерживать контакты и помогать им. Это очень опытные профессионалы, всегда в самых горячих точках. Как и сейчас», – говорит Юрий Голик.