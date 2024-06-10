Штурмовики отримали бомбери Mad Max від команди Юрія Голика

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Менше восьми хвилин – і вибухові «подарунки» від STING Mad Max вже на позиціях окупантів. Ці ударні дрони українського виробництва інтенсивно задіяні на різних напрямках фронту. Можливість пересвідчитись у ефективності вітчизняної розробки днями отримав і штурмовий полк «Цунамі».

Про передачу нового озброєння та давні дружні зв’язки з підрозділом розповів Юрій Голик. Підприємець та волонтер, він разом з партнерами зібрав команду фахових інженерів, які створили не лише Mad Max, а й інші ударні та розвідувальні БПЛА, дрони-камікадзе і приманки.

Mad Max – представник лінійки STING. Дві моделі камікадзе, бомбер та ретранслятор об’єднані спільною суперсилою – імунітетом до впливу засобів радіоелектронної боротьби. Юрій Голик неодноразово викладав відео ефектної роботи цих безпілотників на територіях, які ворог невдало намагався захистити РЕБами. Сам же бомбер може переносити до 3 кг вибухового вантажу на відстань до 10 км. При цьому швидкість його польоту у навантаженому стані – до 80 км/год. Тобто термін «доставки» вибухівки на ворожі позиції становить 7,5 хвилин.

Команда виробників після тилових тестувань передає дрони на озброєння різним військовим підрозділам. З багатьма з них у розробників склались теплі відносини, а з деякими є ще й давня історія знайомства і співпраці.

Зокрема, полком «Цунамі» командує луганчанин Ігор, земляк Юрія Голика та багатьох членів його команди. На фото військовий – у футболці «Луганськ-Україна», тисячі яких ще в 2018 друкував і дарував підприємець. Тоді Ігор служив у патрульній поліції Луганщини під керівництвом Олександра Гостіщева, який згодом стане першим очільником «Цунамі». Ще тоді команда підприємця почала підтримувати майбутніх штурмовиків – були курси тактичної медицини, екскурсії до Музею АТО та на Алею Слави, подарунок комплекту форми для футбольної команди поліцейських. І ця співпраця триває досі, коли правоохоронці стали військовими. Ігор очолив полк після загибелі Олександра. Його вбила росія – під час ракетного обстрілу в Одесі, 15 березня цього року.

«З його побратимами і бійцями ми продовжуємо підтримувати контакти і допомагати їм. Це дуже досвідчені професіонали, які завжди у самих гарячих точках. Як і зараз», - говорить Юрій Голик.