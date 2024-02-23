В Днепре дрон попал в многоэтажку, в Одесской области погибли три человека: последствия ночной атаки РФ (ФОТО)

В ночь на 23 февраля армия страны-агрессора РФ запустила дроны и ракеты из акватории Черного моря на юг Украины. В результате вражеской атаки в Днепре есть попадания по многоэтажке, а в Одесской области трое погибших.

В Одессе из-за атаки российских дронов погибли три человека

Ночью россияне атаковали Одесскую область "шахедами" и ракетами типа Х-31П и Х-22, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.

Как сообщил Кипер, один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне города Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала.

В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего. Позже под завалами были обнаружены тела еще двух человек.

Всего трое погибших в результате вражеской атаки.

Удар дрона по многоэтажке в Днепре.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате атаки "шахедов" есть попадание по многоэтажке в Днепре.

Сейчас известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семь – госпитализированы.

В доме несколько квартир полностью разрушены.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Спасатели разбирают завалы. Там до сих пор ищут людей.

На месте работают все службы.