- Тип
- Война Война
- Категория
- Война в Украине
- Дата публикации
-
В Днепре дрон попал в многоэтажку, в Одесской области погибли три человека: последствия ночной атаки РФ (ФОТО)
В ночь на 23 февраля армия страны-агрессора РФ запустила дроны и ракеты из акватории Черного моря на юг Украины. В результате вражеской атаки в Днепре есть попадания по многоэтажке, а в Одесской области трое погибших.
В Одессе из-за атаки российских дронов погибли три человека
Ночью россияне атаковали Одесскую область "шахедами" и ракетами типа Х-31П и Х-22, сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе.
Как сообщил Кипер, один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне города Одессы. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело одного погибшего. Позже под завалами были обнаружены тела еще двух человек.
Всего трое погибших в результате вражеской атаки.
Удар дрона по многоэтажке в Днепре.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в результате атаки "шахедов" есть попадание по многоэтажке в Днепре.
Сейчас известно о 8 травмированных в днепровской многоэтажке. Из них семь – госпитализированы.
В доме несколько квартир полностью разрушены.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. Спасатели разбирают завалы. Там до сих пор ищут людей.
На месте работают все службы.