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Тип
Війна Війна
Категорія
Війна в Україні
Дата публікації

У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, на Одещині загинули три людини: наслідки нічної атаки РФ (ФОТО)

У Дніпрі російський "шахед" влучив в багатоповерхівку.
У Дніпрі російський "шахед" влучив в багатоповерхівку. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 23 лютого армія країни-агресора РФ запустила дрони та ракети з акваторії Чорного моря на південь України. Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі є влучання по багатоповерхівці, а на Одещині троє загиблих.

В Одесі через атаку російських дронів загинули троє людей

Вночі росіяни атакували Одеську область "шахедами" та ракетами типу Х-31П і Х-22, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі.

Як зауважив Кіпер, один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. Пзніше під завалами було виявлено тіла ще двох осіб.

Всього троє загиблих людей внаслідок ворожої атаки.

Фото 2 — У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, на Одещині загинули три людини: наслідки нічної атаки РФ (ФОТО)
Фото 3 — У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, на Одещині загинули три людини: наслідки нічної атаки РФ (ФОТО)
Фото 4 — У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, на Одещині загинули три людини: наслідки нічної атаки РФ (ФОТО)
Фото 5 — У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, на Одещині загинули три людини: наслідки нічної атаки РФ (ФОТО)

Удар дрона по багатоповерхівці у Дніпрі

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що в результаті атаки "шахедів" є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі. 

На зараз відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро – госпіталізовані.

У будинку кілька квартир вщент зруйновані.

Фото 6 — У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, на Одещині загинули три людини: наслідки нічної атаки РФ (ФОТО)
Фото 7 — У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, на Одещині загинули три людини: наслідки нічної атаки РФ (ФОТО)
Фото 8 — У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, на Одещині загинули три людини: наслідки нічної атаки РФ (ФОТО)

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Рятувальники розбирають завали. Там досі шукають людей.

На місці працюють всі служби. Роблять максимум, аби допомогти.

 За словами Лисака, окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству. 

Автор:
Світлана Манько