У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку, на Одещині загинули три людини: наслідки нічної атаки РФ (ФОТО)

У ніч на 23 лютого армія країни-агресора РФ запустила дрони та ракети з акваторії Чорного моря на південь України. Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі є влучання по багатоповерхівці, а на Одещині троє загиблих.

В Одесі через атаку російських дронів загинули троє людей

Вночі росіяни атакували Одеську область "шахедами" та ракетами типу Х-31П і Х-22, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову спроможність в повітрі.

Як зауважив Кіпер, один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні міста Одеси. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого. Пзніше під завалами було виявлено тіла ще двох осіб.

Всього троє загиблих людей внаслідок ворожої атаки.

Удар дрона по багатоповерхівці у Дніпрі

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що в результаті атаки "шахедів" є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі.

На зараз відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро – госпіталізовані.

У будинку кілька квартир вщент зруйновані.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Рятувальники розбирають завали. Там досі шукають людей.

На місці працюють всі служби. Роблять максимум, аби допомогти.

За словами Лисака, окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству.