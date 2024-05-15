В течение суток россияне атаковали 150 объектов инфраструктуры

Согласно сообщению Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. В целом, применены различные виды вооружения, включая минометы, артиллерию, танки, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактическую авиацию.

Атаковано 107 населенных пунктов и 150 объектов инфраструктуры.

В Харькове пострадали 22 человека

Вчера оккупанты с утра и до позднего вечера обстреливали Харьков. В результате серии обстрелов из разного вида вооружения по трем районам города — С-300, БПЛА, УМБП Д-30 — повреждены частные, многоквартирные дома, учебное заведение, гражданские автомобили. Пострадали 22 человека, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В селе Слобожанское в результате обстрела КАБ горел дом. В Волчанске в результате обстрелов ранены два человека, погибла 79-летняя женщина. В селе Липцы повреждены четыре частных дома в результате обстрела из РСЗО. В Волчанской общине поврежден частный дом и хозяйственные постройки с последующим возгоранием дома.

РФ ударила по Никополю

Поздним вечером агрессор ударил по Никополю дроном-камикадзе, сообщили а ОВА. Погибших и пострадавших нет. Ночь на Никопольщине и по всей области была более-менее спокойной. С воздушными тревогами и без прилетов.

По Запорожской области россияне ударили 268 раз

В течение суток оккупанты 268 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 6 населённых пунктов, сообщили в ОВА.

94 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 10 обстрелов из РСЗО накрыли Малиновку, Левадное и Роботино. 164 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного, Малиновки. Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области один человек погиб

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Херсон, Антоновка, Михайловка, Новоалександровка. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе поврежден частный дом, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин. Было разбито складское помещение. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще - 1 получил ранения.

Позже Прокудин добавил, что по состоянию на 09:29 российские войска снова нанесли удары по Херсону.

Николаевская область

Вчера, 14 мая, в 09:50 под вражеским артиллерийским обстрелом была акватория Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщает глава ОВА Виталий Ким.

В Сумской области – 165 взрывов

По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 165 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская (9 взрывов), Юнаковская, Белопольская (40 взрывов), Миропольская (7 взрывов), Краснопольская (15 взрывов), Великописаревская (13 взрывов), Глуховская (24 взрыва), Эсманьская (8 взрывов), Шалыгинская (7 взрывов) ), Дружбовская (4 взрыва), Середино-Будская (5 взрывов), Новослободская (22 взрыва) общины.