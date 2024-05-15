Протягом доби росіяни атакували 150 об'єктів інфраструктури

Згідно з повідомленням Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом застосовано різні види озброєння, включаючи міномети, артилерію, танки, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактичну авіацію.

Атаковано 107 населених пунктів та 150 об'єктів інфраструктури.

У Харкові постраждали 22 людини

Вчора окупанти з ранку і до пізнього вечора обстрілювали Харків. Внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста — С-300, БПЛА, УМБП Д-30 — пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, цивільні автомобілі. Постраждало 22 людини, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У селі Слобожанське внаслідок обстрілу КАБ горів будинок. У Вовчанську внаслідок обстрілів поранено двох людей, загинула 79-річна жінка. У селі Липці пошкоджено чотири приватні будинки внаслідок обстрілу з РСЗВ. У Вовчанській громаді пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди з послідуючим загорянням будинку.

РФ вдарила по Нікополю

Пізно ввечері агресор вдарив по Нікополю дроном-камікадзе, повідомили а ОВА. Загиблих та постраждалих немає. Ніч на Нікопольщині і в усій області була більш-менш спокійною. З повітряними тривогами, та без прильотів.

По Запорізькій області росіяни вдарили 268 разів

Впродовж доби окупанти 268 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів, повідомили в ОВА.

94 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 10 обстрілів з РСЗВ накрили Малинівку, Левадне та Роботине. 164 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині одна людина загинула

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Було побите складське приміщення. Через російську агресію 1 людина загинула, ще - 1 дістала поранення.

Пізніше Прокудін додав, що станом на 09:29 російські війська знову завдали ударів по Херсону.

Миколаївська область

Учора, 14 травня, о 09:50 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

На Сумщині – 165 вибухів

За даними ОВА, уночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 165 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська (9 вибухів), Юнаківська, Білопільська (40 вибухів), Миропільська (7 вибухів), Краснопільська (15 вибухів), Великописарівська (13 вибухів), Глухівська (24 вибухи), Есманьська (8 вибухів), Шалигинська (7 вибухів), Дружбівська (4 вибухи), Середино-Будська (5 вибухів), Новослобідська (22 вибухи) громади.