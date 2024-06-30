В течение суток россияне атаковали 181 объект инфраструктуры: ситуация в регионах

По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 8 областей Украины. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация – были атакованы 106 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры.

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По Запорожской области россияне ударили 381 раз

За сутки оккупанты 381 раз атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области. Враг нанес 3 ракетных удара по Запорожскому району, сообщили в ОВА.

Войска РФ нанесли 1 авиационный удар по Каменскому. 152 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 9 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 216 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Верхней Терсы, Новопавловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Малиновки и Левадного. Поступили 37 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Кроме этого, трое детей и четверо взрослых погибли, 31 человек ранен в результате российского удара по Вольнянскому Запорожскому району.

В Харьковской области есть значительные разрушения

В Харьковском районе в городе Дергачи зафиксировано попадание КАБ возле дома. Поврежден гараж, хозяйственная постройка, остекление окон и балконов 5 этажного жилого дома. Еще одно попадание в землю в поле. Пострадавшая женщина от госпитализации отказалась, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Еще одно попадание зафиксировано на территории предприятия. Поврежден остекление окон, бетонный забор, стены, готовые детские площадки, электропитание, бытовая техника.

Частично разрушен жилой дом. Также повреждено по меньшей мере 10 частных домов. Пострадали двое мужчин.

В Купянском районе в с. Ковшаровка, обстрел за пределами населенного пункта. В с. Кругляковка горела хвойная подстилка. В селе Осиново был обстрел по открытой территории.

В Богодуховском районе в с. Одноробовка в результате обстрела повреждена административное помещение фермерского хозяйства и магазин.

В Купянск-Узловом в 11:00 произошел артобстрел. Поврежден частный дом, ранение получила 70-летняя женщина. 29 июня произошел артиллерийский вражеский обстрел с. Одноробовка Богодуховского района. Поврежден частный дом.

В Херсонской области погиб один человек

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Широкая Балка, Дарьевка, Томина Балка, Станислав, Днепровское, Камышаны, Белозерка, Новодмитровка, Приднепровское, Новотягинка, Берислав, Тягинка, Золотая Балка, Нововоронцовка, Осворок, Веривка, Томарино, Бургунка, Казацкий и Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 11 частных домов. Зафиксировано попадание в магазин и гаражное помещение, повреждены автомобили.

Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения.

В Никопольщине артиллерийские обстрелы были в течение дня

В Никопольщине враг прибегал к террору. Артиллерийские обстрелы в течение дня. А еще агрессор применил дроны-камикадзе. Совершал сбросы боеприпасов из БПЛА, сообщили в ОВА.

Под ударом находились Никополь, Покровская и Мировская общины. Пострадал 54-летний мужчина. Он получил осколочные ранения ноги. Возникло несколько пожаров на открытых территориях. Выгорело 1,5 га пшеницы. Изуродованы семь частных домов, теплица, три грузовика и солнечные панели.

Ударил враг дроном-камикадзе по Мировской общине Никопольщины. Таким же образом атаковал и сам Никополь. А еще скинул на город боеприпас из БПЛА. Там повреждены частный дом и хозяйственная постройка. После ночного затишья, утром враг снова устроил по району. Дроном-камикадзе попал по Покровской общине. Артиллерией – по Марганецкой. Там возник пожар.