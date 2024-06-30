Протягом доби росіяни атакували 181 об’єкт інфраструктури: ситуація в регіонах

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України. Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 106 населених пунктів та 181 об’єкт інфраструктури.

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По Запорізької області росіяни вдарили 381 раз

Впродовж доби окупанти 381 раз атакували 13 населених пунктів Запорізької області. Ворог наніс 3 ракетні удари по Запорізькому району, повідомили в ОВА.

Війська РФ здійснили 1 авіаційний удар по Кам’янському. 152 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 216 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Верхньої Терси, Новопавлівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного. Надійшло 37 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Окрім цього, троє дітей та четверо дорослих загинуло, 31 людину поранено внаслідок російського удару по Вільнянську Запорізькому району.

На Харківщині є значні руйнування

У Харківському районі в місті Дергачі зафіксоване влучання КАБу біля будинку. Пошкоджено гараж, господарчу споруду, скління вікон та балконів 5 поверхового житлового будинку. Ще одне влучання в землю у полі. Постраждала жінка, від госпіталізації відмовилася, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Ще одне влучання зафіксоване на території підприємства. Пошкоджено скління вікон, бетонний паркан, стіни, готові дитячі майданчики, електроживлення, побутову техніку.

Частково зруйновано житловий будинок. Також пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. Постраждали двоє чоловіків.

У Куп’янському районі в с. Ківшарівка, обстріл за межами населеного пункту. У с. Кругляківка горіла хвойна підстилка. У селі Осиновобув обстріл по відкритій території.

У Богодухівському районі у с. Одноробівка в результаті обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення фермерського господарства та магазин.

У Куп’янськ-Вузловому об 11:00 відбувся артобстріл. Пошкоджено приватний будинок, поранення отримала 70-річна жінка. 29 червня відбувся артилерійський ворожий обстріл с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок.

На Херсонщині загинула одна людина

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Широка Балка, Дар'ївка, Томина Балка, Станіслав, Дніпровське, Комишани, Білозерка, Новодмитрівка, Наддніпрянське, Новотягинка, Берислав, Тягинка, Золота Балка, Нововоронцовка, Осокорівка, Новоберислав, Ольгівка, Михайлівка, Вірівка, Томарине, Бургунка, Козацьке та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Зафіксовано влучання в магазин та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення.

На Нікопольщині артилерійські обстріли були протягом дня

На Нікопольщині ворог вдавався до терору. Артилерійські обстріли протягом дня. А ще агресор застосував дрони-камікадзе. Здійснював скиди боєприпасів з БПЛА, повідомили в ОВА.

Під ударом знаходилися Нікополь, Покровська і Мирівська громади. Постраждав 54-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення ноги. Виникло декілька пожеж на відкритих територіях. Вигоріло 1,5 га пшениці. Понівечені сім приватних будинків, теплиця, три вантажівки і сонячні панелі.

Вдарив ворог дроном-камікадзе по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. У такий самий спосіб атакував і сам Нікополь. А ще скинув на місто боєприпас з БпЛА. Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Після нічного затишшя, вранці ворог знову вгатив по району. Дроном-камікадзе поцілив по Покровській громаді. Артилерією – по Марганецькій. Там виникла пожежа.