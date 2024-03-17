В течение суток россияне атаковали десять областей: какая ситуация в регионах

В ночь на 17 марта российские оккупанты ударили 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донбасу, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

В результате боевой работы сбиты 14 "шахидов" в пределах Одесской области, сообщили Воздушные силы.

По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация – были атакованы 129 населенных пунктов и 143 объекта инфраструктуры.

В Харьковской области под обстрелом находились 15 населенных пунктов

В течение суток артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Ивановка, Лукьянцы, Берестово. Авиаудары враг наносил по н.п. Старица, Липцы и другие, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеского авиационного обстрела села Липцы, КАБ повредили учебное заведение и частный дом. Без пострадавших. В селе Довгенькое Купянского района произошел обстрел территории.

В Херсонской области ранены четыре человека

За прошедшие сутки противник обстреливал Тягинку, Дорожное, Берислав, Золотую Балку, Дудчаны, Антоновку, Осокоровку, Ольговку, Громадный, Янтарный, Садовый, Станислав, Гавриливу и город Херсон.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома, припортовая инфраструктура и автомобили.

За прошедшие сутки агрессор ударил по Никопольщине 8 раз в день. Целил дронами-камикадзе и артиллерией.

На Никопольщине пострадали два человека

От российского террора страдали сам Никополь и Красногригорьевская община. Пострадали мужчина 75 лет и 77-летняя женщина. Повреждены более трех десятков частных домов. Один из них занялся – огонь спасатели укротили. 2 хозяйственные постройки уничтожены, еще 6 – изуродованы, сообщили в ОВА.

Разбитые гаражи и авто, погрузчик, парник. Есть разрушение на территории инфраструктурного объекта. Зацепило линии электропередач и газопроводы.

В Николаевской области обстреляны две общины

Вчера враг дважды наносил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Куцурубской общины. В 14:20 обстрелы из артиллерии подверглись г. Очаков Очаковской общины. Повреждено здание, сообщил глава области Виталий Ким.

Кроме того, вчера в 21:53 и сегодня в 01:35 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Ночью враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками.

В Одесской области в течение трех часов продолжалась напряженная боевая работа сил ПВО: беспилотники заходили из акватории Черного моря и маневрировали между жилыми домами и промышленными кварталами Одессы, сообщил председатель ОВА Олег Кипер.

В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий. Пожар оперативно ликвидирован.

Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников.