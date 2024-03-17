Протягом доби росіяни атакували десять областей: яка ситуація в регіонах

У ніч на 17 березня російські окупанти ударили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

В результаті бойової роботи збито 14 "шахідів" у межах Одеської області, повідомили Повітряні сили.

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 129 населених пунктів та 143 об’єкти інфраструктури.

На Харківщині під обстрілом були 15 населених пунктів

Протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Лук‘янці, Берестове та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Стариця, Липці та інші, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу села Липці, КАБи пошкодили заклад освіти та приватний будинок. Без постраждалих. У селі Довгеньке Куп’янського району стався обстріл території.

На Херсонщині поранено четверо людей

Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Шляхове, Берислав, Золоту Балку, Дудчани, Антонівку, Осокорівку, Ольгівку, Велетенське, Янтарне, Садове, Станіслав, Гавриліву та місто Херсон.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватних будинки, припортову інфраструктуру та автомобілі.

Протягом минулої доби агресор вдарив по Нікопольщині 8 разів за день. Цілив дронами-камікадзе і артилерією.

На Нікопольщині постраждали дві людини

Від російського терору потерпали сам Нікополь і Червоногригорівська громада. Постраждали чоловік 75 років та 77-річна жінка. Пошкоджені понад три десятки приватних будинків. Один з них зайнявся – вогонь рятувальники приборкали. 2 господарські споруди знищені, ще 6 – понівечені, повідомили в ОВА.

Потрощені гаражі та авто, навантажувач, парник. Є руйнування на території інфраструктурного об'єкту. Зачепило лінії електропередач та газогони.

У Миколаївській області обстріляні дві громади

Учора ворог двічі завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади. О 14:20 обстрілів з артилерії зазнало м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено будівлю, повідомив очільник області Віталій Кім.

Крім того, вчора о 21:53 та сьогодні о 01:35 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками

На Одещині протягом трьох годин тривала напружена бойова робота сил ППО: безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками і промисловими кварталами Одеси, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталися руйнування промислових будівель. Пожежі оперативно ліквідовано.

Сили ППО знищили 13 безпілотників.

Росіяни вбили 1 жителя Донеччини

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено нежитлове приміщення, повідомили в ОВА.

Покровський район. В Очеретинській громаді 1 людина загинула і 1 поранена у Новоселівці Першій. В Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Красногорівці. У Селидовому поранено людину, пошкоджено 3 адмінбудівлі і 8 багатоповерхівок; у Цукуриному пошкоджено 3 будівлі сільгосппідприємства. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки у Курахівці. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 3 адмінбудівлі, 8 багатоповерхівок і 2 крамниці. У Калиновому Новогродівської ТГ пошкоджено 2 будинки. Краматорський район. У Лиманській громаді повторно обстріляна школа у Тернах. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і промислова споруда. У Торецьку пошкоджено будинок.