Войска РФ атаковали 110 населенных пунктов: какая ситуация в регионах

По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 областей Украины. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация – были атакованы 110 населенных пунктов и 129 объектов инфраструктуры.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

В ночь на 29 июня 2024 года противник атаковал территорию Украины 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", - сообщают Воздушные силы. Все 10 "шахидов" были сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.

На Днепропетровщине повреждены дома и линия электропередач

Вчера вечером агрессор готовил по Никополю и Покровской общине по артиллерии. По райцентру применил и БПЛА, с которых сбрасывал боеприпасы. Там произошел пожар, спасатели огонь потушили. Уничтожена хозяйственная постройка, еще 2 – повреждены. Изуродованы 2 частных дома, столько же гаражей, теплица, линия электропередач, сообщили в ОВА.

Никополь оккупанты атаковали и с самого утра. Попали артснарядами. Погибших и пострадавших нет. В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, пропавшими считаются 5 человек.

На Харьковщине поврежден детский сад

В Изюмском районе в с. Богуславка в результате обстрела КАБ повреждено частное домовладение.

В Купянском районе, в поселке Купянск-Узловой в результате обстрела повреждено здание "Дома науки и техники", детский сад. В с. Митрофановка в результате обстрела из РСЗО повреждена ферма, сельская техника. В с. Петр-Ивановка в результате обстрела поврежден дом. глава ОВА Олег Синегубов.

В Чугуевском районе в с. Белый Колодец в результате вражеского артобстрела пострадала женщина. В с. Варваровка в результате обстрела КАБ погибла женщина

В Харьковском районе в с. Циркуны в результате обстрела КАБ повреждено здание предприятия, автомобиль, частные дома. Пострадали 8 человек.

В Херсонской области погибли 4 человека

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Дорожное, Одрадокаменка, Новокаиры, Янтарное, Дарьевка, Никольское, Новоалександровка, Белоусово, Крупица, Белозерка, Новоберислав, Львов, Михайловка, Томина Балка, Золотая Балка, Комишанское Садовое, Тягинко, Новотягинка, Ольга и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажки и 22 частных дома. Зафиксировано попадание в магазины и газопровод. В результате обстрелов повреждены частные автомобили, а также служебный автомобиль спасателей.

Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 10 - получили ранения.

По Запорожской области враг ударил 314 раз

В течение суток оккупанты 314 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов, сообщили в ОВА.

Враг нанес авиационный удар по Новоандреевке. 141 БпЛА разной модификации атаковал Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. 8 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку и Роботино.

164 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Вербового, Малой Токмачки, Малиновки, Роботиного и Левадного. Поступило 4 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Сумской области было 22 взрыва

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщили в ОВА. Зафиксировано 22 взрыва из артиллерии. Обстрелы потерпели Николаевская (1 взрыв) и Эсманьская (21 взрыв) общины.