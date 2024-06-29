Війська РФ атакували 110 населених пунктів: яка ситуація в регіонах

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 13 областей України. Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 110 населених пунктів та 129 об’єктів інфраструктури.

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У ніч на 29 червня 2024 року противник атакував територію України 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", - повідомляють Повітряні сили. Усі 10 "шахідів" було збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

На Дніпропетровщині пошкоджені будинки і лінія електропередач

Вчора ввечері агресор гатив по Нікополю і Покровській громаді з артилерії. По райцентру застосував і БпЛА, з яких скидав боєприпаси. Там сталася пожежа, рятувальники вогонь загасили. Знищена господарська споруда, ще 2 – пошкоджені. Понівечені 2 приватні будинки, стільки ж гаражів, теплиця, лінія електропередач, повідомили в ОВА.

Нікополь окупанти атакували і з самого ранку. Поцілили артснарядами. Загиблих і постраждалих немає. У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей.

На Харківщині пошкоджено дитячий садок

В Ізюмському районі в с. Богуславкавнаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватне домоволодіння.

У Куп'янському районі, у селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю "Будинку науки та техніки", дитячий садочок. У с. Митрофанівка внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено ферму, сільськгосптехніка. У с. Петро-Іванівка внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

У Чугуївському районі в с. Білий Колодязь внаслідок ворожого артобстрілу постраждала жінка. У с. Варварівка внаслідок обстрілу КАБ загинула жінка

У Харківському районі в с. Циркуни внаслідок обстрілу КАБ пошкоджена будівля підприємства, автомобіль, приватні будинки. Постраждало 8 людей.

На Херсонщині загинули 4 людини

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Шляхове, Одрадокам'янка, Новокаїри, Янтарне, Дар'ївка, Микільське, Новоолександрівка, Білоусове, Крупиця, Білозерка, Новоберислав, Львове, Михайлівка, Томина Балка, Золота Балка, Комишани, Наддніпрянське, Антонівка, Садове, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Зафіксовано влучання в магазини та газопровід. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні автівки, а також службове авто рятувальників.

Через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 - дістали поранення.

По Запорізькій області ворог вдарив 314 разів

Впродовж доби окупанти 314 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, повідомили в ОВА.

Ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці. 141 БпЛА різної модифікації атакував Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 8 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Роботине.

164 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Вербового, Малої Токмачки, Малинівки, Роботиного та Левадного. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Сумщині було 22 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в ОВА. Зафіксовано 22 вибухи з артилерії. Обстрілів зазнали Миколаївська (1 вибух) та Есманьська (21 вибух) громади.