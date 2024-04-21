За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 138 населенных пунктов: какая ситуация в регионах

По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация – были атакованы 138 населенных пунктов и 157 объектов инфраструктуры.

В Харьковской области оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы

Вечером 20 апреля оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на здание бывшей фермы в Богодуховском районе, полностью разрушив ее. Под завалами оказался 56-летний местный житель. Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Степная Новоселовка, Ивановка, Котляровка и другие. Авиационных обстрелов подверглись Синьковка, Слобожанское, Победа, Нескучное, Казачья Лопань, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Харькове в Индустриальном районе города в результате ракетных обстрелов разрушен гараж и повреждены еще 14. В Чугуевском районе в результате обстрела горел частный дом.

В Харьковском районе в селе Липцы в результате вражеского попадания поврежден частный дом.

В Богодуховском районе под обстрел из РСЗО попали 2 частных дома.

В Волчанске российские войска совершили обстрел боеприпасом УМП жилой застройки. В результате действий оккупанта разрушен третий подъезд в многоквартирном доме и частный дом. Погибли 50-летний и 83-летний мужчина. Женщина 61 лет и 44-летний мужчина получили травмы.

Оккупанты 390 раз ударили по Запорожской области

В течение суток оккупанты 390 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов, сообщили в ОВА.

Войска РФ атаковали ракетой Запорожья. Враг нанес 2 авиационных удара по Роботиному и Малой Токмачке. 124 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 4 обстрела РСЗО накрыли Гуляйполе и Роботино.

259 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки. Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области повреждено 12 домов

Прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Камышаны, Инженерное, Понятовку, Чернобаевку, Белозерку, Станислав, Берислав, Токаревку, Новотягинку, Новокаиры, Качкаровку, Львове, Тягинку, Золотую Балку, Саблуковку, Новоберислав, Ольгов , ОВА Александр Прокудин.

Также враг нанес ракетный удар по Чернобыевской общине.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 12 частных домов. Были зафиксированы попадания в учебное заведение, общепит, агропромышленное предприятие и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожары и угроз уже нет.

Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

В Николаевской области под обстрелами находились три общины

Утром, 20 апреля, в 10:20 враг нанес удар БпЛА типа "Ланцет" по открытой территории Радсадовского общества. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Также вчера, 20 апреля, в 11:00 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Солончаки Куцурубской общины. В результате чего повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Кроме того, днем, 20 апреля, в 14:15 враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Сумской области – 11 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов из артиллерии. Обстрелы потерпели Краснопольская (7 взрывов) и Середино-Будская (4 взрыва) общины, сообщили в ОВА.