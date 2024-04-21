Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 138 населених пунктів: яка ситуація в регіонах

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 138 населених пунктів та 157 об'єктів інфраструктури.

На Харківщині окупанти скинули дві керовані авіабомби

Увечері 20 квітня окупанти скинули дві керовані авіабомби на будівлю колишньої ферми у Богодухівському районі, повністю зруйнувавши її. Під завалами опинився 56-річний місцевий мешканець. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Синьківка, Слобожанське, Перемога, Нескучне, Козача Лопань, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові в Індустріальному районі міста внаслідок ракетного обстрілу зруйновано гараж та пошкоджено ще 14. У Чугуївському районі внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

У Харківському районі в селі Липці внаслідок ворожого влучання пошкоджено приватний будинок.

У Богодухівському районі під обстріл з РСЗВ потрапили 2 приватні будинки.

У Вовчанську російські війська здійснили обстріл боєприпасом УМП житлової забудови. Внаслідок дій окупанта зруйновано третій під’їзд у багатоквартирному будинку та приватний будинок. Загинули 50-річний та 83-річний чоловіки. Жінка 61 років та 44-річний чоловік зазнали травм.

Окупанти 390 разів ударили по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 390 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, повідомили в ОВА.

Війська РФ атакували ракетою Запоріжжя. Ворог завдав 2 авіаційних удари по Роботиному та Малій Токмачці. 124 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 4 обстріли РСЗВ накрили Гуляйполе та Роботине.

259 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині пошкоджено 12 будинків

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Комишани, Інженерне, Понятівку, Чорнобаївку, Білозерку, Станіслав, Берислав, Токарівку, Новотягинку, Новокаїри, Качкарівку, Львове, Тягинку, Золоту Балку, Саблуківку, Новоберислав, Ольгівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Також ворог здійснив ракетний удар по Чорнобаївській громаді.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, заклад громадського харчування, агропромислове підприємство та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз вже немає.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

У Миколаївській області під обстрілами були три громади

Зранку, 20 квітня, о 10:20 ворог завдав удару БпЛА типу "Ланцет" по відкритій території Радсадівської громади. Постраждалих немає, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Також учора, 20 квітня, об 11:00 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Крім того, вдень, 20 квітня, о 14:15 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Сумщині – 11 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів з артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська (7 вибухів) та Середино-Будська (4 вибухи) громади, повідомили в ОВА.