За сутки россияне атаковали 100 населенных пунктов: какая ситуация в регионах

В течение суток 2 марта и ночью 3 марта российские войска обстреляли территорию 12 областей Украины, сообщили в Military Media Center. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация – были атакованы 100 населенных пунктов и 151 объект инфраструктуры.

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В Харьковской области под обстрелы попали 15 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и другие. Авиаудары подверглись н.п. Синьковка, Липцы, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела КАБ г. Купянск повреждены гаражи в гаражном кооперативе и частный дом. В пгт Боровая Изюмского района КАБ повредили здание образовательного учреждения и гаражи. В с. Кучеривка Купянского района повреждены 2 частных дома. Без пострадавших.

В результате вражеского артобстрела с. Новоосиново Купянского района поврежден частный дом. На месте ушиба погиб 58-летний мужчина, а в больнице, в результате полученных ранений, погиб его 11-летний сын.

Российские оккупанты артиллерией обстреляли с. Ивашки Богодуховского района. В результате 12 ударов уничтожены пять жилых домов. Отсутствует энергоснабжение. В с. Липке Харьковского района в результате обстрела был разрушен склад-магазин и повреждены помещения учреждения. Также поврежден частный жилой дом и магазин напротив. Без пострадавших.

В Херсонской области один человек погиб

Прошедшие сутки противник обстреливал Токаревку, Антоновку, Садовое, Кизомис, Громадское, Томину Балку, Берислав, Михайловку, Змиевку, Тягинку и город Херсон, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии один человек погиб.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена многоэтажка и 5 частных домов. Также были зафиксированы попадания в хозяйственную постройку и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет.

В Запорожской области обстреляно 8 населенных пунктов

По Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток 389 ударов. 2 авиационных удара военнослужащие РФ нанесли по Малой Токмачке и Роботиному, информируют в ОВА.

101 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Степногорск. 18 РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке, Роботиному, Левадному и Малиновке. 268 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Малиновки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного и Вербового.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Днепре повреждены 4 учебных заведения

Около полуночи агрессор ударил по Мировской общине Никопольского района. Сбросил боеприпас с БПЛА. Прошло без погибших и пострадавших. По уточненной информации, из-за вчерашней атаки на Днепр повреждены 4 учебных заведения, 9 многоквартирных домов, 25 авто.

В Сумской области враг нанес удар по гражданской инфраструктуре

Ночью и утром россияне провели 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Под обстрелы попали Сумская, Хотинская (враг бил из минометов - 10 взрывов), Краснопольская (авиаудар КАБ), Середино-Будская (россияне сбросили на территорию общины 8 мин) общины, сообщили в ОВА.

В Сумской общине осуществлен авиаудар (2 КАБ) по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре.

По Донбассу РФ запустила ракеты С-300

Ночью 3 апреля 2024 года враг ударил по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, а также применил 4 БпЛА "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - РФ, сообщили в Воздушных силах. В Донецкой области за 2 апреля россияне ранили 3 жителей Донбасса — в Николаевке.

2 апреля враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины Николаевской области. Пострадавших нет.