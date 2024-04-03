Протягом доби росіяни атакували 100 населених пунктів: яка ситуація в регіонах

Протягом доби 2 березня та вночі 3 березня російські війська обстріляли територію 12 областей України, повідомили у Military Media Center. Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 100 населених пунктів та 151 об'єкт інфраструктури.

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На Харківщині під обстріли потрапили 15 населених пунктів

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Гатище, Плетенівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Синьківка, Липці, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу КАБ м. Куп'янськ пошкоджено гаражі в гаражному кооперативі та приватний будинок. У смт Борова Ізюмського району КАБи пошкодили будівлю освітньої установи та гаражі. У с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджені 2 приватні будинки. Без постраждалих.

Внаслідок ворожого артобстрілу с. Новоосинове Куп‘янського району пошкоджено приватний будинок. На місці удару загинув 58-річний чоловік, а в лікарні, внаслідок отриманих поранень, загинув його 11-річний син.

Російські окупанти артилерією обстріляли с. Івашки Богодухівського району. У результаті 12 ударів знищено п‘ять житлових будинків. Відсутнє енергопостачання. У с. Липці Харківського району внаслідок обстрілу було зруйновано склад-магазин та пошкоджено приміщення установи. Також було пошкоджено приватний житловий будинок та магазин навпроти. Без постраждалих.

На Херсонщині одна людина загинула

Минулої доби противник обстрілював Токарівку, Антонівку, Садове, Кізомис, Велетенське, Томину Балку, Берислав, Михайлівку, Зміївку, Тягинку та місто Херсон, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію одна людина загинула.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в господарську споруду та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає.

У Запорізькій області обстріляно 8 населених пунктів

По Запорізькій області окупанти завдали впродовж доби 389 ударів. 2 авіаційні удари військовослужбовці РФ здійснили по Малій Токмачці та Роботиному, інформують в ОВА.

101 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Степногірськ. 18 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малинівці. 268 артударів завдано по території Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Вербового.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Дніпрі пошкоджено 4 заклади освіти

Близько опівночі агресор вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району. Скинув боєприпас з БпЛА. Минулося без загиблих та постраждалих. За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Дніпро пошкоджені 4 заклади освіти, 9 багатоквартирних будинків, 25 авто.

На Сумщині ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська (ворог бив з мінометів (10 вибухів), Краснопільська (авіаудар КАБ), Середино-Будська (росіяни скинули на територію громади 8 мін) громади, повідомили в ОВА.

У Сумській громаді здійснено авіаудар (2 КАБ) по Сумській приміській цивільній інфраструктурі.

По Донеччині РФ запустила ракети С-300

Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА "Shahed-136/131" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ, повідомили в Повітряних силах. На Донеччині за 2 квітня росіяни поранили 3 жителів Донеччини — у Миколаївці.

2 квітня ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Постраждалих немає.