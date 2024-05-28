За сутки россияне атаковали 93 населенных пункта: какая ситуация в регионах

По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины. Всего из разных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 93 населенных пункта и 135 объектов инфраструктуры.

Харьковщина была атакована КАБами и дронами

В Харькове в результате вражеского авиационного обстрела из УМПБ ДТ-30 повреждено нежилое здание частного предприятия, автомобиль. Повреждены также здания художественного колледжа, магазины и т.д. Погибла женщина. Ранены 13 человек.

Вечером был прилет в Изюмском районе, деревня Боровая. Горели 2 жилых дома. Пострадал 70-летний мужчина, госпитализированный с взрывными ранениями, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В селе Землянки Чугуевского района в результате обстрела из дрона ранены двое мужчин, в селе Липцы в результате обстрела КАБ разрушены и повреждены пять многоквартирных домов. В с. Мартово (Чугуевский район) повреждены 4 дома. Пострадала женщина.

По Запорожской области оккупанты ударили 303 раза

В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов. Враг нанес авиационный удар по Новоандреевке, сообщили в ОВА.

117 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку и Верхнюю Терсу. 6 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Малиновку. 179 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботиного, Малой Токмачки, Левадного, Малиновки и Нестерянки. Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщили в ОВА.

Покровский район. Кураховское общество 6 раз попадало под обстрелы: 4 раза Курахово, 1 раз Горняк и Новоселидовка — без жертв.

Краматорский район. В Лимане ранены 2 человека, повреждены 4 многоэтажки и 3 админздания. Также в общине разрушены 2 дома в Торском. В Константиновке повреждены 3 многоэтажки, 3 частных дома и 2 админздания; в Молочарке поврежден частный дом. В Тарасовке Ильиновской общины повреждено 5 объектов.

Бахмутский район. В Калиновке Часовоярской общины погиб человек. В Верхнекаменном Звановском обществе 1 человек ранен. В Торецком обществе поврежден инфраструктурный объект.

В Херсонской области - двое раненых

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Львов, Антоновка, Михайловка, Новоалександровка, Станислав, Днепровское, Белозерка, Камышаны и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 3 частных дома. Было зафиксировано попадание в учебное заведение, сотовую башню и водонапорную башню. Избиты хозяйственная постройка и частный автомобиль. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

По Никопольщине враг нанес полтора десятка ударов

Почти полтора десятка ударов по Никопольщине в день. Преимущественно – дронами-камикадзе. Было и несколько артобстрелов. Агрессор целил по Никополю, Мировскому, Красногригоревскому, Покровскому, Марганецкому общинам, сообщают в ОВА.

Пострадал 56-летний мужчина – получил осколочное ранение. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

Четыре раза в эту ночь русская армия обстреляла Никопольщину. Применила тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". Вражеские снаряды попали по самому Никополю, Марганецкому и Красногригоревскому общинам. Возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Люди уцелели.

Утром агрессор ударил по райцентру и Мировскому обществу. Пострадал 32-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. Повреждённый спортклуб. А еще частный дом, авто, хозяйственная постройка. Остальные последствия уточняются.

В Сумской области было 14 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов из миномета. Обстрелы подверглись Середино-Будской (8 взрывов), Эсманской (2 взрыва), Великописаревской (4 взрыва) общины, сообщили в ОВА.

В Николаевской области погибли три человека

Вчера враг нанес ракетный удар по гражданским объектам в городе Снигиревка Снигиревской общины. В результате чего возник пожар кафе, автомагазина и шиномонтажа, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания и шесть автомобилей. Три человека погибли, шестеро пострадали, среди которых трое несовершеннолетних. Двое раненых находятся в реанимации, состояние – стабильно тяжелое, одна из раненых в удовлетворительном состоянии, трем помощь предоставлена амбулаторно.

Николаевский район: вчера в 08:20, 09:11, 10:40, 18:36 и сегодня в 05:43 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.