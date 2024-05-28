Протягом доби росіяни атакували 93 населені пункти: яка ситуація в регіонах

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України. Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 93 населені пункти та 135 об'єктів інфраструктури.

Харківщина була атакована КАБами і дронами

У Харкові внаслідок ворожого авіаційного обстрілу з УМПБ ДТ-30 пошкоджено нежитлову будівлю приватного підприємства, автомобіль. Пошкоджено також будівлю художнього коледжу, магазини та ін. Загинула жінка. Поранені 13 людей.

Ввечері був приліт в Ізюмському районі, село Борова. Горіли 2 житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, госпіталізований із вибуховими пораненнями, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У селі Землянки Чугуївського району внаслідок обстрілу з дрону поранено двох чоловіків, у селі Липці внаслідок обстрілу КАБ зруйновано та пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. У с. Мартове (Чугуївський район) пошкоджено 4 будинки. Постраждала жінка.

По Запорізькій області окупанти вдарили 303 рази

Впродовж доби окупанти 303 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці, повідомили в ОВА.

117 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Верхню Терсу. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. 179 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Левадного, Малинівки та Нестерянки. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомили в ОВА.

Покровський район. Курахівська громада 6 разів потрапляла під обстріли: 4 рази Курахове, 1 раз Гірник і Новоселидівка — без жертв.

Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. Також у громаді зруйновано 2 будинки у Торському. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і 2 адмінбудівлі; у Молочарці пошкоджено приватний будинок. У Тарасівці Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів.

Бахмутський район. У Калинівці Часовоярської громади загинула людина. У Верхньокам'янському Званівської громади 1 людина поранена. У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

На Херсонщині – двоє поранених

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Львове, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Комишани та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 приватних будинки. Було зафіксоване влучання в навчальний заклад, стільникову вежу та водонапірну башту. Побиті господарча споруда та приватний автомобіль. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

По Нікопольщині ворог завдав півтора десятки ударів

Майже півтора десятки ударів по Нікопольщині за день. Переважно – дронами-камікадзе. Було й кілька артобстрілів. Агресор цілив по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах, повідомляють в ОВА.

Постраждав 56-річний чоловік – отримав осколкове поранення. Госпіталізований у важкому стані.

Чотири рази цієї ночі російська армія обстріляла Нікопольщину. Застосувала важку артилерію та РСЗВ "Град". Ворожі снаряди поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Люди вціліли.

Вранці агресор вдарив по райцентру та Мирівській громаді. Постраждав 32-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Пошкоджений спортклуб. А ще приватний будинок, авто, господарська споруда. Інші наслідки уточнюються.

На Сумщині було 14 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів з міномету. Обстрілів зазнали Середино-Будська ( 8 вибухів), Есманська ( 2 вибухи), Великописарівська ( 4 вибухи) громади, повідомили в ОВА.

У Миколаївській області загинули три людини

Вчора ворог завдав ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка Снігурівської громади. У результаті чого виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок. Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених знаходяться в реанімації, стан - стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно.

Миколаївський район: вчора о 08:20, 09:11, 10:40, 18:36 та сьогодні о 05:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.