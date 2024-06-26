За сутки россияне обстреляли 82 населенных пункта: какая ситуация в регионах

По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация – были атакованы 82 населенных пункта и 150 объектов инфраструктуры.

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По Запорожской области россияне ударили 328 раз

В течение суток оккупанты 328 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов, сообщили в ОВА.

142 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 6 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку. 180 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Преображенки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Харьковской области пострадали 4 человека

Сегодня в Харьковском районе в с. Бобровка в результате обстрела КАБ повреждены 3 дома, пострадали 4 человека. В Богодуховском районе в с. Одноделовка в результате обстрела С-300 повреждена здание образовательного учреждения, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Киевском районе Харькова в результате обстрелов КАБ повреждено остекление квартирных и подъездных окон домов.

Сегодня ночью в Изюмском районе в селе Боровая в результате обстрела горел магазин. Повреждено здание аптеки и остекление здания ЦРБ. В Купянске в результате обстрела КАБ горели дом, автомобиль.

В Херсонской области 2 человека получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Новотягинка, Громадское, Камышаны, Кизомис, Антоновка, Тягинка, Одрадокаменка, Дудчаны, Михайловка, Новокаиры, Осокоровка, Львов и город Херсон, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 3 многоэтажки и 7 частных домов. Зафиксировано попадание в учебные заведения и детский сад. В результате обстрелов повреждены гаражи и частные атомобилеты.

В Днепропетровской области повреждена линия электропередач

Вечером агрессор продолжал атаковать Марганецкую общину Никопольского района, применив тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе. Повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение, теплица и линия электропередач, сообщают в ОВА.

Обстрелял враг и Мировское общество. Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Одесская область: атака на гражданскую инфраструктуру

Ночью враг нанес удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесщины, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

В промышленном секторе повреждено административное здание. К счастью, люди не пострадали.

В Николаевской области под обстрелами находились две общины

25 июня, в 22:23 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская община. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Также ночью вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков Очаковской общины. В результате чего повреждена крыша пятиэтажного дома. Пострадавших нет.

Кроме того, в ночь на 26 июня, Очаковский район подвергся ракетной атаке. В результате падения обломков произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенных пунктов.

В Сумской области было 54 взрыва

Ночью и утром россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, информируют в ОВА.

Зафиксировано 54 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Знобь-Новгородская общины.

Враг нанес удар авиабомбой ФАБ-500 по Селидовому

Враг нанес удар авиабомбой ФАБ-500 по Селидовому Покровскому району. В результате авиаудара повреждена пожарно-спасательная часть. Личный состав не пострадал. Разрушения получили 6 многоквартирных и 37 частных жилых домов, сообщили в МВД.

Краматорский район. В Ямполе Лиманской ТГ разрушены 5 домов и 6 хозяйственных построек. В Предтечином Константиновской ТГ повреждены 3 дома.

Бахмутский район. Торецкая ТГ подверглась серьезным обстрелам: в Торецке 6 человек ранены, повреждены 8 многоэтажек, 5 админпостроек и инфраструктурный объект; в Нью-Йорке ранен человек, повреждены 2 дома; в Северном ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 7 частных домов, 2 промышленных здания, инфраструктурный объект и админздание.

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 249 человек, в том числе 29 детей.